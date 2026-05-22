Srbija želi organizirati finale Europske lige, konkurencije im ne nedostaje

Nogometni savez Srbije trebao bi se kandidirati za domaćina finala Europske lige u sezoni 2028./29. Vlada je dala zelenno svjetlo da se podnese kandidatura Beograda za domaćinstvo finala drugog po jačini europskog nogometnog natjecanja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je prije dvije godine, na svečanosti povodom početka izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu, najavio kako će Srbija imati priliku organizirati finale Europske lige 2028. Od te se ideje očito nije odustalo, samo su planovi pomaknuti za godinu dana kasniji termin.

Susjedna nam zemlja ipak će imati jaku konkurenciju u vidu četiri države. Prema podacima sa službene stranice UEFA-e, za to domaćinstvo natječu se još i Francuska, Turska, Rumunjska te Italija. Najglasnija je Francuska koja je prijavila dva stadiona - Park prinčeva u Parizu i Groupamz u Lyonu.

Italija predlaže Juventusov stadion u Torinu, a Rumunjska Nacionalnu arenu u Bukureštu. Turska, koja je finale organizirala i ove godine, pak predlaže stadion u Ankari. Ovogodišnje finale u kojem je Aston Villa svladala Freiburg s 3:0 igralo se na Bešiktaš Parku u Istanbulu.