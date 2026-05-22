Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE ODUSTAJU

Srbija želi organizirati finale Europske lige, konkurencije im ne nedostaje

UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.05.2026.
u 16:00

Susjedna nam zemlja ipak će imati jaku konkurenciju u vidu četiri države. Prema podacima sa službene stranice UEFA-e, za to domaćinstvo natječu se još i Francuska, Turska, Rumunjska te Italija

Nogometni savez Srbije trebao bi se kandidirati za domaćina finala Europske lige u sezoni 2028./29. Vlada je dala zelenno svjetlo da se podnese kandidatura Beograda za domaćinstvo finala drugog po jačini europskog nogometnog natjecanja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je prije dvije godine, na svečanosti povodom početka izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu, najavio kako će Srbija imati priliku organizirati finale Europske lige 2028. Od te se ideje očito nije odustalo, samo su planovi pomaknuti za godinu dana kasniji termin.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju

Susjedna nam zemlja ipak će imati jaku konkurenciju u vidu četiri države. Prema podacima sa službene stranice UEFA-e, za to domaćinstvo natječu se još i Francuska, Turska, Rumunjska te Italija. Najglasnija je Francuska koja je prijavila dva stadiona - Park prinčeva u Parizu i Groupamz u Lyonu.

Italija predlaže Juventusov stadion u Torinu, a Rumunjska Nacionalnu arenu u Bukureštu. Turska, koja je finale organizirala i ove godine, pak predlaže stadion u Ankari. Ovogodišnje finale u kojem je Aston Villa svladala Freiburg s 3:0 igralo se na Bešiktaš Parku u Istanbulu.
Ključne riječi
domaćinstvo Finale Europska liga Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
16:08 22.05.2026.

A ispod stadiona kosti kosovskih albanaca. Prokleto

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!