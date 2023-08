Štimac dao žestok intervju: 'Nisam došao lizati stražnjice. Moram reći istinu. Suočite se s njom'

Igor Štimac se uhvatio u koštac s kalendarom klupskih natjecanja u Indiji kako bi nacionalnoj momčadi osigurao što više vremena za pripremu za natjecanja koja slijede. Traži da se kalendar prilagodi kako bi igrači na pripreme mogli doći na vrijeme. Pred njima su Azijske igre, Azijski kup i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Štimčev istup potaknula je situacija s U-23 reprezentacijom Indije. Izbornik Clifford Miranda kazao je kako je samo 12 od 25 pozvanih nogometaša stiglo na pripreme za Azijske igre. Štimac želi izbjeći takav slučaj pa poziva na dogovor, a klubovi tvrde kako nisu dužni puštati igrače s obzirom na to da Azijske igre i kup nisu dio standardnog reprezentativnog kalendara Fife.

"Nisam došao u Indiju, ispričavam se na izboru riječi, lizati stražnjice. Došao sam pomoći", konstatirao je na početku intervjua za The Indian Express. "Ako želite moju pomoć, moram vam reći istinu. Možete se suočiti s njom i pomoći mi prebroditi probleme ili mi možete reći da nećemo promijeniti ništa i zamoliti me da odem kući. Ja ću u tom slučaju otići kući i ostat ćemo prijatelji", kazao je uvodno.

"U Indiji su neki od najvećih mozgova svijeta. Kažete mi da nismo sposobni prilagoditi kalendar da osiguramo dovoljno vremena za rad reprezentacije? Ili tu postoje neki drugi interesi? Nemam problema to reći jer je to istina. Tko god želi dokazati da nisam u pravu, može javno debatirati sa mnom i objasniti mi u čemu je problem", rekao je Štimac.

"Prvo da kažem, nikoga ne krivim zbog toga što su Azijske igre i Azijski kup bili pomicani zbog pandemije. Naravno da na to nitko nije mogao utjecati. Međutim, moralo se razgovarati i naći način da se ta natjecanja ne odvijaju dok je kod nas klupska sezona u punom jeku. Brine me to jer druge zemlje nalaze rješenja da bi olakšale posao svojim reprezentacijama, a mi i dalje govorimo da to ne možemo učiniti", dovršio je.

