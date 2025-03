Silvijo Čabraja više nije trener Lokomotive, preuzima novu funkciju, poznato je tko će ga naslijediti

ZASLUŽUJE POŠTOVANJE

Plakao je na odlasku iz Dinama i bio gotovo u mirovini. Jedan poziv promijenio mu je karijeru

Da, griješit će on i ubuduće, kao što pogreške naprave i svi ostali igrači, ali Theophile je pošten čovjek koji zna da živi od nogometa, kojeg Dinamo za to plaća i koji će uvijek dati svoj maksimum, a to je jedino važno.