Sestre Kalaus i braća Kvesić: Kad se bavite sportom, pušenju je lakše reći 'ne'

Nikola Dragaš, najveći hrvatski kuglački as, na svoju akciju "Kuglom protiv pušenja" jednako je ponosan kao i na tri svoja naslova svjetskog prvaka iz davnih 70-tih godina. Nakon 15. izdanja ove humanitarno-sportske priredbe, Nikola je ovako objasnio svoje motive:

- Svojedobno su nas kuglače opisivali kao alkoholičare, a kada sam vidio mlade curice kako obilaze kafiće i pale cigarete odlučio sam se boriti protiv pušenja - kazao je Nikola i dodao:

- U bivšoj državi to je bio radnički sport jer je gotovo svaka tvrtka imala svoj kuglački klub. Štoviše, tada je postojalo pravilo i da svaki hotel mora imati kuglanu pa se kuglanje počelo razvijati. Tako se dogodilo da je do 90-ih grada Zagreb imao 184 kuglačka kluba ali i 122 ovakve staze. Nažalost, tijekom 90-tih, tijekom tih pet ratnih godina, izgubili smo mnoge objekte u nepravednoj privatizaciji pa sada u gradu imamo samo 20 kuglana, a broj kuglača sa 5.000 sveo se na broj kojeg me sram i reći.

"Kuglom protiv pušenja" i ovom prilikom otvorio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je tek iz trećeg pokušaja, uz pad, uspio srušiti veliku kartonsku kutiju postavljenu na stazi.

No, zato su od gradonačelnika uspješniji bili njegovi podređeni.

Naime, u muškom dijelu turnira poznatih, najbolji su bili glavni tajnik Sportskog saveza grada Zagreba Zdenko Antunović (pobjednik turnira) i pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade Milan Pavelić.

Obojica su bili precizniji od karataške braće Kvesić, svjetskog poluteškaškog prvaka Ivana i brončanog europskog teškaša Anđela.

No, zato je njihova klupska kolegica Maša Vidić, negdašnja europska prvakinja, nastupila u finalu turnira sportašica u kojem su joj konkurentice bile tri rukometašice Lokomotive, Kristina Plahinek i križevačke blizanke Larissa i Dora Kalaus.

A među njima, najpreciznije ruke bila je Dora Kalauss:

- Ovo mi je bio prvi doticaj s kuglanjem, no bilo je zabavno. Malo sam se bojala da ne bih dobila neku upalu mišića jer u ovom sportu su angažirani neki drugi mišići nego u rukometu, no sve je prošlo dobro i bit ću spremna za srijedu i četvrtfinale Kupa protiv Podravke.

Pohvalit ću se svojima da sam sudjelovala u akciji protiv pušenja jer oboje roditelja su bili pušači. Tata je prestao, a mama nije uspjela no ja i dalje na nju radim pritisak. Naša je sreća što smo se mi cijelo bavile sportom jer on je taj koji vam pomaže da pušenju kažete ne. Taj pritisak vršnjaka je zapravo najgori, na pušenje vas nagovori društvo no ne i ako se bavite sportom jer onda nemate vremena za zadimljene kafiće.

Sličnu nam je priču ispričao i Anđelo Kvesić:

- Važno je da mi sportaši ukazujemo na zdrave načine života. Moj otac je pušač i muku muči da se ostavi, ali mu zasad ne ide. Vodi veliku borbu sam sa sobom. I zato je sport dobar, čim ste u sportu niste na ulici, ne pušite, ne bavite se kockom. Meni i bratu znali su naši poznanici ili prijatelji nekad nuditi da zapalimo, no sada znaju da ne pušimo pa nam više niti ne nude.

>> Pogledajte doček Tina Srbića u Zagrebu