Sesar: Malo nas je emotivno ispraznila i pobjeda nogometaša koju od igrača nismo mogli sakriti

Svoje četvrte pobjede u regionalnoj ligi Cibona se domogla na vrlo dramatičan način, pobijedivši Igokeu u trilerskoj završnici (77:76). Bodovi su to, vrijeme će pokazati, zlata vrijedni u borbi hrvatskog prvaka za ostanak u regionalnoj ABA ligi u kojoj momčad iz Aleksandrovca puno bolje kotira.



A bila je to vrlo stresna završnica za Cibonine navijače slabijeg srca jer samo šest desetinki prije kraja makedonski sudac Davidov vidio je prekršaj Mesičeka i dosudio dva slobodna bacanja za goste. Srećom, gostujući kapetan Marko Jošilo promašio je drugo bacanje i omogućio domaćinima veselje za koje je bio zaslužan Blaž Mesiček, povremeni slovenski reprezentativac (19 koševa, 5 skokova).



- Bili smo u lošem ritmu, izgubili smo nekoliko abaligaških utakmica u nizu i nadam se da smo se sada vratili u pobjednički ritam. Bila je ovo rudarska pobjeda, uspjeli smo odgovoriti na njihovu fizičku i brzu košarku - kazao je popularni Mesi, momak iz Grosuplja i dodao:

- Nakon što sam čekao skoro tri mjeseca da zaigram, ovo je bila utakmica u kojoj sam se najbolje osjećao otkako sam počeo igrati za Cibonu.



Ni približno tako dobro nije se osjećao trener Igokee Dragan Bajić koji je u Zagreb doputovao sa samo devete igrača.

- Mi smo ovu utakmicu izgubili jer smo u drugo poluvrijeme ušli bez energije i odgovornosti dozvolivši lake koševe i povratak

Cibone u ravnotežu. U Zagreb smo došli bez Amerikanca Raya, koji je pokupio neki virus, te s Crawfordom koji je bio na tabletama - kazao je Bajić i komplimentirao kolegi Josipu Sesaru:

- Josip mi je pričao o problemima s kojima se on bori a sastavljao je momčad dok su drugi već započeli pripreme no ja vjerujem da će Josip, uz svoj trenersku kvalitetu, zadržati momčad u ligi. Josip je uspio složiti takvu momčad da kada pogledate na semafor vidjet ćete 12 igrača od kojih mu svaki može nešto dati.



A u ovoj borbi Ciboninu treneru najviše su dali već spomenuti Slovenac Mesiček ali i srpski košarkaš Aleksandar Aranitović (16 koševa) ali i Filip Bundović koji je, dišući na škrge, upisao 12 koševa te po četiri koša i asistencije. Posebno važno je bilo pogođeno jedno (od dva) slobodno bacanje nepunih pet sekundi prije kraja skor (77:76) s kojim je utakmica i završila.



A baš kada je Bunda bio vani Igokea se vratila u prednost (73:74) pa ga je Sesar hitno vratio na parket:

- Već napad prije me tražio da ga vadim no ja to nisam htio vidjeti i okrenuo sam glavu jer sam znao što nam može dati u napadu iz svoje igre leđima košu. Na kraju nam je to njegovo bacanje i donijelo pobjedu koju smo izborili, treba priznati, protiv oslabljenog suparnika.



A u dobitnu situaciju (76:74), tricom pogođenom 21 sekundu prije kraja, Cibonu je doveo i razigravač Borna Kapusta za kojeg je Sesar kazao:

- Nakon većeg dijela utakmice u kojem nije briljirao, Borna je posljednje minute odigrao maestralno, podijelio je neke asistencije i pogodio tu važnu tricu. Nakon što nam je zbog pet penala izašao Mazalin, nama vrlo važan igrač, morao sam raširiti teren, zaigrati s četiri beka i ostaviti prostora Bundoviću.



U posljednjoj minuti prvog poluvremena Cibona je bila na "minus 10" (31:41) a razlog tome trener Sesar objasnio je ovako:

- Treba reći da nas je i ta utakmica naših nogometaša malo poremetila. U utakmicu smo ušli emotivno prazni dijelom zbog toga ali većim dijelom i zbog narušena samopouzdanja nakon poraza od 30 razlike na gostovanju kod FMP-a.



Dakle, u svlačionici se gledala uzbudljiva završnica utakmice između vatrenih i nogometaša Maroka.

- Tko to od igrača može sakriti. Pa to je nacionalni praznik. Jedino što sam tražio jest a odgode svoje slavlje za večeras i vjerujem da će im sada biti ljepše slaviti.



A za vjerovati je da će se neki od cibosa pojaviti i na dočeku nogometaša jer im je, unatoč derbiju u ponedjeljak sa Splitom, trener Sesar dao slobodan dan. A na tom događaju obveze čekaju i ministricu sporta i turizma Nikolinu Brnjac koja je Cibonu bodrila zajedno sa suprugom i dvojicom sinova i to na crvenoj tribini, nasuprot VIP lože.