Senzacionalna Hrvatica i europska prvakinja: Sjetim se drame s teškom infekcijom, rana se inficirala

Jana Koščak nova je zvijezda hrvatska i svjetske atletike, barem što se tiče juniorske konkurencije. Ono što su nekad bile u juniorkama Ivana Brkljačić, Blanka Vlašić, Danijela Grgić i Sandra Elkasević, danas su Jana Koščak i Vita Barbić, novopečene europske juniorske prvakinje. Jana je osvojila zlato u sedmoboju, Vita u bacanju koplja. Bile su to deseta i jedanaesta zlatna medalja Hrvatske na europskim juniorskim prvenstvima. Na tablici osvajača medalja Hrvatska je u Tampereu završila na desetom mjestu. Bolje smo bili plasirani samo 2005. godine u Kaunasu kada smo bili šesti zbog tri zlatne medalje (Milan Kotur, Željko Vincek i Danijela Grgić) i jednom srebrnom (Valentina Srša) medaljom.

Juriš na svjetski rekord

– Veselila sam se ovom natjecanju i sanjala o ovom naslovu još od onoga što se dogodilo u Jeruzalemu. Sad imam zlata na Europskom prvenstvu do 18 i do 20 godina, na Svjetskom prvenstvu do 20 godina i na Europskom olimpijskom festivalu mladih – popunila sam kolekciju – rekla je Jana koja je u Tampereu sakupila 6293 bodova.

To je izjednačenje seniorskog rekorda Hrvatske, ali i vodeći svjetski rezultat do 20 godina. Na drugom mjestu je Ruskinja Sofija Jakušina (6260), a na trećem europska doprvakinja, Mađarica Sarolta Kriszt (6251). Jana ima trenutačno i najviše sakupljenih bodova u jednoj disciplini ove sezone u svijetu – 1132 bodova za preskočenih 1,92 metara u visu. Svjetski rekord do 20 godina drži legendarna Šveđanka Karolina Klüft iz 2002. godine kada je na seniorskom europskom prvenstvu u Münchenu osvojila 6542 bodova. To je samo 249 bodova više, koje je Jana mogla ostvariti u Tampereu. Primjerice, da je na 100 m prepone trčala na razini osobnog rekorda (13,26), dobila bi 1115 bodova, dakle 92 bodova više, te da je u dalju skočila na razini osobnog rekorda (6,34), dobila bi 1073 bodova, dakle 242 boda više. To bi ukupno bilo 334 bodova, odnosno 6627 bodova. Dovoljno za svjetski juniorski rekord. Ima tu još napretka na 200 metara, pa u bacanju koplja dok je u visu, 800 metara i bacanju kugle Jana u Tampereu ostvarila osobne rekorde.

Na svjetskoj tablici najboljih seniorki u sedmoboju Jana je trenutačno na 17. mjestu. Kada bi dostigla brojku od 6627 bodova, već bi se popela na drugo mjesto. To samo znači da može biti ozbiljan kandidat za odličje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Ne treba zaboraviti da je Jana najmlađa u prvih 20 seniorski na svjetskoj rang-ljestvici. Do tada ima tri godine i ako ne bude ozljeda, rezultati će sigurno samo rasti. Jana sljedeće sezone više nije juniorka. Čekaju ulazak u seniorske vode. Sljedeće sezone glavni cilj bit će europsko prvenstvo u Birminghamu. Na europskoj seniorskoj rang-listi Jana je trenutačno na 11. mjestu. Dakle, može se u Birminghamu očekivati visok plasman...

– Od svih velikih natjecanja, iskreno, ovdje je bilo najteže osvojiti zlatnu medalju. Uoči utrke na 800 metara, posljednje discipline sedmoboja, već sam se oprostila od zlatne medalje. Mađarica je imala deset sekundi bolje vrijeme od mene, što je razlika više od 100 bodova, a ja sam imala prednost od samo 95 i činilo se da je prvo mjesto nemoguća misija. Krenula sam na sve ili ništa. Samo sam nju pratila i nisam dozvoljavala da previše odmakne. Na kraju je ispalo da je trčala samo četiri sekunde brže, nedovoljno za nju, itekako dovoljno za mene – rekla je Jana.

Sada slijedi dvotjedni odmor, vjerojatno nekamo na more?

– O, da. Zaslužila sam. Kad se dobro odmorim, onda ću u dogovoru s tatom Patrikom, koji mi je i trener, odlučiti hoću li ići na seniorsko svjetsko prvenstvo u Tokio. Po rezultatu bih mogla upasti i kroz sedmoboj i vis. Ne znam, u ovom trenutku više je da ne idem nego da idem – rekla je Jana.

Janin sportski put počeo je gotovo filmski. Prvo natjecanje bila joj je vrtićka olimpijada u Varaždinu 2013. godine, gdje je kao sedmogodišnjakinja pobijedila u bacanju loptice. Prije nego što ju je sestra Klara uvela u svijet atletike, tri je godine trenirala gimnastiku kako bi razvila motoriku, a okušala se i u rukometu, plivanju te borilačkim vještinama. Kada se posvetila "kraljici sportova", njezin talent eksplodirao je na nevjerojatan način. Već 2022. postala je europska prvakinja do 18 godina u sedmoboju, osvojivši zlato u Jeruzalemu s dominantnih 6106 bodova. Godina 2023. bila je godina rušenja rekorda: u siječnju je s preskočenih 1,90 metara u dvorani srušila mlađejuniorski rekord legendarne Blanke Vlašić, a u veljači je u Zagrebu postavila novi svjetski rekord u petoboju za atletičarke mlađe od 18 godina (4585 bodova). Vrhunac je stigao u svibnju na prestižnom mitingu u Götzisu, gdje je u svom seniorskom debiju osvojila deveto mjesto i srušila seniorski rekord Hrvatske u sedmoboju sa 6293 boda, rezultatom koji je ujedno i najbolji u povijesti za jednu mlađu juniorku (U-18). Time je nadmašila dotadašnji rekord koji je držala njezina sestra Klara.

Infekcija, antibiotici...

– Sjetila sam se i prave drame iz Lime, prošle godine gdje sam osvojila svjetski naslov. Dogodila se ozljeda tijekom natjecanja u skoku u vis, kada sam nezgodno stala na vlastitu ruku. Rana se inficirala, a iscrpljeni organizam nije se mogao boriti protiv infekcije. Liječnici su mi poslije natjecanja, u bolnici, dali lijekove protiv bolova i antibiotike, a tek sam tri dana kasnije bila stabilno. Svjetsko zlato osvojila sam doslovno se boreći s teškom infekcijom, a da to nitko nije ni slutio. Deset dana prije natjecanja u Peruu, bila sam na pripremama u Čileu kako bi se prilagodila vremenskoj zoni i uvjetima. No, umjesto mirnih priprema, uslijedio je novi udarac. Razboljela sam se pet dana prije natjecanja i morala sam piti antibiotike. Mislim da je to malo utjecalo na moju izvedbu. Ipak, odustajanje nije bila opcija. Preletjela sam 12 sati i neću ležati u krevetu na drugom kraju svijeta – zaključila je Jana.