Srpska atletičarka slavila na Hanžekovićeom memorijalu. Koščak završila osma u visu

RUN FOR DOWN

Sport, humanost i odlična zabava na Bundeku!

U subotu, 17. 5. 2025., u zagrebačkom parku Bundek održana je četvrta po redu donatorska utrka RUN FOR DOWN u organizaciji Atletskog kuba Perpetuum mobile i Udruge sindrom Down Grada Zagreba. Cilj ovog događaja bilo je širenje svijesti o važnosti sporta koji pozitivno utječe na biološki i psihosocijalni razvoj te na poboljšanje motoričkog razvoja i socijalizaciju svih osoba s Down sindromom.