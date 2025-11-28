Senzacionalan nastup Filipa Zubčića! Hrvat briljirao i došao do pobjedničkog postolja

Hrvatsko skijanje ponovno ima razloga za veliko slavlje nakon što je Filip Zubčić priredio pravu senzaciju na stazama u Sjedinjenim Američkim Državama. U utrci veleslalomskog Svjetskog kupa održanoj u Copper Mountainu, Zubčić je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu i tehničku preciznost, uspjevši se popeti na pobjedničko postolje unatoč tome što je prvu vožnju završio na skromnom 13. mjestu. Bio je to nastup koji je podsjetio na njegove najbolje dane, kada je redovito bio u samom vrhu ove discipline, a druga vožnja, koju je odradio besprijekorno i agresivno, donijela mu je treće mjesto i prve velike bodove u tekućoj sezoni. Nakon što je u otvaranju sezone u Söldenu zauzeo 15. mjesto, ovaj rezultat dolazi kao velika potvrda forme i nagovještaj da će "Zubo" i ove godine biti jedan od glavnih pretendenata za visoke plasmane u veleslalomskom poretku, disciplini u kojoj je godinama u svjetskom vrhu.

Dok je Zubčić bio junak drugog dijela natjecanja zbog svog nevjerojatnog proboja kroz poredak, pobjeda je ipak pripala dominantnom Austrijancu Stefanu Brennsteineru. Austrijski skijaš bio je klasa za sebe, postavivši najbolje vrijeme već u prvoj vožnji s rezultatom 1:13.27, nakon čega nitko od konkurenata nije uspio ugroziti njegovu prednost. Brennsteiner je u cilj ušao s velikom prednošću od 95 stotinki ispred drugoplasiranog, Norvežanina Henrika Kristoffersena, potvrdivši sjajnu formu na američkom snijegu. U tom napetom raspletu, slovenski skijaš Žan Kranjec završio je na petom mjestu, dok je Zubčićeva strepnja u ciljnoj ravnini, dok je čekao rasplet nastupa preostalih skijaša, na kraju nagrađena postoljem.

Ovaj rezultat ima posebnu težinu kada se sagleda statistička povijest najboljeg hrvatskog skijaša. Naime, ovo je Filipu Zubčiću ukupno 12. postolje u karijeri u Svjetskom kupu, od čega ih je čak 11 ostvario u veleslalomu, dok jedno ima u slalomu. Još važniji je podatak da je ovo njegovo prvo postolje nakon gotovo dvije godine posta, s obzirom na to da je posljednji put među tri najbolja bio u siječnju 2024. godine na kultnom skijalištu u Adelbodenu.

Taktički gledano, Zubčićev nastup u drugoj vožnji bio je školski primjer kako se napada staza kada se nema što izgubiti. Nakon prve vožnje, u kojoj nije pronašao pravi ritam i završio s velikim zaostatkom za vodećima, u drugom je laufu riskirao sve. Takav pristup, karakterističan za njega kada je "stjeran uz zid", rezultirao je jednom od najboljih vožnji večeri. Staza u Copper Mountainu, koja je specifična po svojoj konfiguraciji i visini, očito je odgovarala hrvatskom asu u drugom pokušaju, a podloga je izdržala nalete skijaša, omogućivši fer uvjete za napredovanje. Ovim rezultatom Zubčić je anulirao nešto lošiji start iz Söldena i vratio se u igru za Mali kristalni globus, trofej koji mu je u nekoliko navrata izmaknuo za dlaku.