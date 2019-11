Senzacija s Otoka! Niko Kovač preuzima engleskog velikana? Navijači ga žele odmah

Niko Kovač dobio otkaz u Bayern Munchenu, ali izgleda kako je hrvatski trener itekako cijenjen u Europi.

Naime, bivši hrvatski izbornik mogao bi doći u Arsenal!

Navijači londonskog kluba razočarani su predstavama koje pruža njihova momčad, a na čijem je čelu španjolski stručnjak Unai Emery.

Arsenal se nalazi u krizi, a posljednje dvije utakmice dogodila im se identična stvar. Topnici su vodili, ali su ipak prosuli to vodstvo te nisu mogli doći do pobjede što je dovelo do velikog nezadovoljstvo navijača koji traže od Uprave promjene na klupi, a kao 'spasitelja' vide Niku Kovača.

Bayern sacked Kovac after he won league and cup last season, lost against Liverpool in the Champions League. This season they don’t play the way Bayern usually do, but still top of the UCL group and just 4 points off top in the league. Big club mentality. Hope you watch @Arsenal