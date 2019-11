Evo što svjetski mediji pišu nakon što je Niko Kovač dobio otkaz u Bayernu

Niko Kovač od jučer više nije trener Bayerna. Bivši hrvatski izbornik morao je otići nakon serije loših rezultata, a evo kako su svjetski mediji popratili Kovačevu smjenu.

"Stvari su postale gorke ove sezone jer momčad nije uspjela slaviti u polovici od prvih deset ligaških utakmica", piše Guardian.

"Kovač je prošle godine preokrenuo razočaravajuću sezonu i pomogao Bayernu da osvojio 26. naslov u Bundesligi iako je u jednom trenutku imao devet bodova zaostatka za Borussijom", piše španjolska Marca te navodi da je bivšeg hrvatskog izbornika posla stajao loš početak ove sezone.

BBC navodi da je Kovač izgubio posao nakon subotnjeg debakla protiv Eintrachta (5:1).

"Kovač je slavio u 45 od 65 utakmica Bundeslige. No, subotnji poraz bio je najteži u posljednjih 10 godina Bundeslige", piše BBC.

A Süddeutsche Zeitung navodi da je tvrdoglavost Kovača skupo stajala.

"Zašto Niko Kovač nije uspio? Pokušao je uvesti svoje nogometne ideje u Bayern. Trudio se to napraviti kad je shvatio da to ne funkcionira, da se momčad ne može nositi s tim i da je, osim Ulija Hoeneßa, jedva itko na njegovoj strani. To se može protumačiti kao upornost, ali se može protumačiti i kao opasna tvrdoglavost", navodi se u tekstu pod naslovom "Kronika nesporazuma".

A Eurosport u članku odgovara na pitanje "Je li otkaz Kovaču bio neizbježan?".

"Da, bio je. Ne samo zbog rezultata (1:5 su izgubili samo dva puta u Bundesligi od 1994.) već i zbog toga što je momčad krenula s lošim rezultatima nakon što je 7:2 slavila protiv Tottenhama. Kovač je još i prošle sezone kritiziran zbog nedostatka plana. Nije pomoglo ni to što je krivio igrače za 'pojedinačne pogreške' nakon svakog lošeg rezultata", navodi Eurosport.