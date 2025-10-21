Sean Dyche novi trener Nottingham Foresta

Novi trener nogometaša Nottingham Foresta je 54-godišnji Sean Dyche, što je službeno obznanio klub iz Nottinghama nakon što se rastao s dosadašnjim strategom, Angeom Postecoglouom.

Nakon niza loših rezultata, Postecoglou je napustio Nottingham Forest u kojem je boravio tek nešto više od mjesec dana, a postao je prvi menadžer ovog kluba u povijesti koji nije upisao niti jednu pobjedu. Klub je Postecoglou vodio u osam utakmica u svim natjecanjima, a upisao je dva remija uz čak šest poraza.

Nottingham Forest trenutačno se nalazi u zoni ispadanja Premier lige, na 18. mjestu s jednom pobjedom, dva remija i pet poraza. Klub nastupa i u Europskoj ligi gdje ima remi i poraz nakon dva susreta.

Posljednji posao Dyche je obavljao u Evertonu, čiji je trener bio od 2023. do ove godine. Ranije je radio u Watfordu i Burnleyju.