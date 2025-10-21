Naši Portali
EMOTIVNO IZJAVIO

'Da sam to učinio, poručujem svima da ne bi došlo do rata u Jugoslaviji. Još uvijek žalim za tim!'

Banja Luka: Manifestacija "Dan fudbala Republike Srpske" u organizaciji Fudbalskog saveza Republike Srpske
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.10.2025.
u 13:24

"Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, i ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata", rekao je izjavio Hadžibegić.

Posljednje veliko natjecanje na kojem je nastupila nogometna reprezentacija Jugoslavije bilo je Svjetsko prvenstvo u Italiji 1990. godine. U emotivnom osvrtu na taj turnir i događaje koji su uslijedili, legendarni jugoslavenski reprezentativac Faruk Hadžibegić iznio je zanimljivu teoriju o tome kako je jedan promašeni penal možda mogao promijeniti tijek povijesti na Balkanu.

U napetoj utakmici četvrtfinala protiv Argentine, nakon što je Refik Šabanadžović dobio crveni karton već u prvom poluvremenu, Jugoslavija je ipak uspjela izdržati do jedanaesteraca. U dramatičnoj seriji penala, Tomislav Ivković obranio je udarac samom Maradoni, no Argentina je ipak prošla dalje nakon što je Goycoechea obranio odlučujući penal Faruku Hadžibegiću.

"Da nije bilo rata, bili bismo svjetski prvaci na sljedećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u 1994. godine. To govorim s punim uvjerenjem i rekao bih to pred Bogom i narodom", ističe Hadžibegić u podcastu 'Balkan rules'. Njegova uvjerenost temelji se na izvanrednoj generaciji igrača koju je Jugoslavija tada imala, spomenuo je imena kao što su Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Dragan Stojković Piksi, Davor Šuker, Predrag Mijatović i Robert Jarni.

"Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, i ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata", emotivno je izjavio Hadžibegić. "Kada vidimo što se danas događa u svijetu, očito je da se ništa nije naučilo iz povijesti i da se nije naučila lekcija iz bivše Jugoslavije. To je dokaz da političari žele rat, a ne narod."

Hadžibegić je tijekom svoje karijere postao legenda FK Sarajeva gdje je proveo devet godina, prije nego što je karijeru nastavio u španjolskom Betisu i francuskom Sochauxu. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 61 utakmicu i postigao šest golova, no taj kobni promašeni penal protiv Argentine ostao mu je najveći životni žal.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'
Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina Jugoslavija Faruk Hadžibegić

