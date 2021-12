Saznali smo zašto se Jozak razišao s Mamićem oko Dinama, razlog nije novac

Prije samo nekoliko dana Romeo Jozak već je bio spakirao kovčege za povratak u Zagreb. Sve je već bilo dogovoreno za njegovo preuzimanje funkcije Dinamova sportskog direktora, i to s početkom nove godine.

U Hercegovini je sa Zdravkom Mamićem dogovorio načelne uvjete, pružili su si ruke i izljubili se. A Jozak je potom otišao u Barcelonu gdje je trebao dogovoriti raskid ugovora sa svojim sadašnjim poslodavcima iz Saudijske Arabije. No onda je, potpuno iznenađujuće, sve propalo.

Sjajni saudijski uvjeti

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL 10.09.2021.,Mostar - Braca Mamic na nogometnom derbiju FK Velez - FK Sarajevo. Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL Dosta je čudno zazvučala ta priča jer je informacija o Jozaku kao novom sportskom direktoru Dinama bila u nogometnim krugovima prihvaćena kao gotova stvar. No, dobro poznati Mamićev temperament i način upravljanja još je jednom očito presudio. Jasno je bilo da Jozak iz Saudijske Arabije, gdje zarađuje jako dobro, neće u Dinamo doći pod bilo kakvim uvjetima.

Navodno, Jozak u Saudijskoj Arabiji zarađuje 50 tisuća eura mjesečno, 600 tisuća godišnje! Očito je da se ne radi o novcu, već o tome da je sigurno tražio odriješene ruke i slobodu kao minimalan uvjet rada. No puklo je, priča se, na dugoročnoj strategiji.

Kao što je i normalno, Jozak je, prema svemu sudeći, računao na dugoročnu suradnju, što je u ozbiljnim projektima i najčešći standard. Posljednjih nekoliko mjeseci Jozak je proveo na poziciji glavnog čovjeka za nogometnu strategiju pri Ministarstvu sporta Saudijske Arabije. Stalna baza mu je Barcelona, odnosno njezina bliža okolica, a opis posla su, otprilike, putovanja poslovnom klasom po europskim i svjetskim metropolama, lobiranje i koordiniranje spomenute razvojne strategije...

Iskreno, ne zvuči loše, uopće. Riječ je o poslu kojim su mu zajamčeni vrhunski status i vrhunska plaća, i logično je da iz glamura kakav mu nude bezobrazno bogati i izdašni Saudijci nije lagano ući u priču koja ne nudi dugoročnu sigurnost... Od svog principa Jozak očito nije želio odstupiti, posebice jer su mu pregovaračke pozicije itekako dobre. Valjda mu neće teško pasti to što se neće vratiti u Dinamo, odnosno valjda će izdržati pod tim saudijskim uvjetima...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 5.10.2015.,Zagreb - Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u hotelu AS. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Šalu na stranu, Jozak nikada nije skrivao da mu je povratak u Dinamo veliki san. Uostalom, to je klub u kojem je i stekao nogometno ime i afirmaciju. Prije nekoliko mjeseci bio je na pragu povratka u hrvatski nogomet, no dogovor za preuzimanje funkcije direktora svih naših reprezentacija poništila je ponuda iz Saudijske Arabije koju jednostavno nije mogao odbiti. Sigurno se i ovaj put intimno nadao da će se ostvariti povratak u njegov najdraži klub, no na to će očito morati pričekati...

"Zahvaljujem se predsjedniku Barišiću na pozivu u Dinamo i na ponudi za funkciju sportskog direktora. Kao dinamovcu mi nije lagano to reći, ali trenutačno nije zrelo vrijeme za moj povratak. Iskreno se veselim povratku jednog dana, bude li me Dinamo tada opet trebao, jer je funkcija u Saudijskoj Arabiji trenutačno preozbiljna i s ljudske i s profesionalne strane da samo tako iznenada odem", oglasio se Jozak u službenoj izjavi za medije.

Spomenute okolnosti nagnale su Mamića i društvo u Maksimiru da se baci u potragu za novim sportskim direktorom. No, kao hitan problem nameće se i pitanje novog trenera, jer o Željku Kopiću nogometni krugovi govore kao o privremenom rješenju.

Kopić možda do ljeta

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 15.12.2021., Pula, stadion Aldo Drosina - Zaostali susret 4. kola Hrvatski Telekom Prve HNL: NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Zeljko Kopic

No, hoće li tako zaista i biti, znat ćemo vjerojatno do kraja ove godine. Nakon što je jasno komunicirano s nekoliko potencijalnih kandidata za novog trenera, čeka se završna odluka. No, nove okolnosti s Jozakom sigurno su odgovorne u Dinamu nagnale na malo drukčije promišljanje. Kako bilo, nekoliko ključnih odluka odgovorni u klubu morat će donijeti u samo nekoliko dana.

Zanimljivo će biti kakvom će rješenju pribjeći kada je u pitanju sportski direktor. Jer, s Kopićem možda i produlje ugovor do ljeta, ne dogovore li se s nekim od trenera čija su se imena posljednjih dana povlačila po medijima. Odgovornost je jako velika, momčad pokazuje određene nedostatke, a konkurencija u Prvoj HNL u ozbiljnom je naletu.