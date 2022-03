Saznajemo: Ništa od transfera, Nikola Moro ne dolazi u Hajduk!

Nakon spekulacija da će Dejan Lovren opet postati igrač Dinama, još je jedan bivši igrač plavih došao u središte pažnje hrvatske nogometne javnosti. Naime, Nikola Moro se spominjao kao novo pojačanje Hajduka zbog sankcija koje je UEFA uvela Rusiji, no kako doznajemo iz krugova bliskih igraču, ta je ideja potpuno izmišljena i Hajduk nije opcija Mori, barem ne u ovome trenutku. Ostat će i dalje u Dinamu gdje, uostalom, normalno traje domaće nogometno prvenstvo.

Nikola im je jedan od najbitnijih igrača, najbolji veznjak, dobro plaćen dinamovac. Napuštanje takvog statusa u klubu zbog dolaska u Hajduk značio bi pristanak i na drastično manja primanja i povratak u ligu koju je već 'prerastao', a tek su mu 24 godine.

Bude li napuštao Moskvu, vjerojatnije je da će to biti u neku jaču ligu nego li HNL i isto tako, vjerojatnije je da bi to mogao učiniti nakon što UEFA odluči da je jednostrani raskid ugovora moguć bez vremenskog ograničnja. UEFA za sada svoju odluku vremenski odobrava samo do 1. lipnja kada će se igrači koji odu opet morati javiti u svoj ruski klub. To bi moglo stvoriti neugodnu situaciju za igrače, no naravno, ostaje otvorena opcija i da UEFA tu odluku pretvori u dugoročnu i potpunu pa ne bude tog neugodnog ponovnog kontakta.

Podsjetimo, UEFA je zbog napada na Ukrajinu omogućila igračima ruskih klubova jednostrani raskid ugovora kako bi u drugim klubovima odigrali ostatak sezone. Rusiju su već napustili neki igrači, među kojima i povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović (za sada jedini Hrvat koji je to učinio), koji će do kraja sezone igrati u Sheffield Unitedu.