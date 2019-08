Sandrina najlošija sezona u karijeri: Bez brige, vratit ću se!

Sandra Perković ni na trećem ovogodišnjem mitingu Dijamante lige nije uspjela osvojiti prvo mjesto u bacanju diska. Nakon petog mjesta u Stockholmu i trećeg mjesta u Rabatu, jučer je u Birminghamu bila na postolju, ali opet kao treća.

I opet iza dvije Kubanke koje dominiraju ovom sezonom. Yaimé Pérez bila je prva s hicem 64,87 metara, dok je Denia Caballero bila druga s hicem 64,59 metara. Sandra je od šest pokušaja imala samo dva ispravna hica, a onaj iz pete serije – 63,80 metara, bio je dovoljan za treće mjesto.

Po rezultatima, ovo je Sandrina najgora sezona otkako se natječe kao seniorka, tamo od 2010. godine. Na tri mitinga Dijamante lige nije pobijedila što joj se nije dogodilo nikad u karijeri. Ima za sada samo pobjedu iz Varaždina, ali u slabašnoj konkurenciji Druge europske lige.

Neće biti favoritkinja na SP-u

Jasno, svi oni koje je Sandra navikla na uglavnom prva mjesta, s pravom će se zapitati što se događa s aktualnom europskom, svjetskom i olimpijskom prvakinjom u bacanju diska.

Istina, Dijamanta liga će postati zanimljiva samo u finalu. Ovi rezultati do finala ionako se brišu. Sandra tim plasmanima, osim novčane nagrade za prvo i drugo mjesto koje za sada još nema, ništa bitnoga nije izgubila.

Važno je Svjetsko prvenstvo u Dohi. Važno je tamo uzeti medalju. Zlato? U ovom trenutku favoritkinje su Kubanke, a Sandra bi trebala imati sigurnu broncu u džepu jer je bolja do svih Europljanki, Amerikanki, Brazilki...

– Naravno da ova dužina s kojom sam osvojila treće mjesto nije pravo mjerilo moje kvalitete. Ono što me zadovoljava je što sam osvojila nove bodove i da sam sada sigurno u finalu Dijamante lige koje će se održati u Bruxellesu – rekla je Sandra.

U redoslijedu za finale Sandra je treća sa 16 osvojenih bodova. Prva je Perez (23), a druga Caballero (22). Iza Sandre su Allman (11), Pudenz (7), De Morais (7)...

Pariz prilika za popravni ispit

– Nisam bila prava, moram priznati. Nisam došla „rokati“, već sam bacala sve nešto na sigurno. Onaj hitac iz četvrte serije koji je udario u kut zaštitne mreže bio bi jako daleko. Ovo bacalište dobro poznajem. Uostalom, ovdje sam triput zaredom pobjeđivala. Do jučer. Znam da se može baciti do 70 metara, ali isto tako znam da se može baciti i dvadesetak metara kraće. Naime, krug je dosta čudan. Brz je, pa nije brz. Ovisi u koji dio krugu uskočiš. Trebala sam pokazati puno više. Kubanke su uspjele baciti oko 65 metara, što nije neka velika daljina oko koje bih se zabrinjavala. Ne brinite se. Treba mi se nešto malo otvoriti i onda će te vidjeti kakvi će to biti hici – poručila je Sandra.

Tko zna, možda se otvori već u Parizu, 24. kolovoza kada je na rasporedu pretposljednji miting Dijamante lige.