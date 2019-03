Hrvatska ima svog Hamiltona. Vozit će za McLaren!

Kako počinje trkaća sezona u Hrvatskoj i prvi reli sezone u Kumrovcu, tako dolaze i sve zanimljivije vijesti iz automoto svijeta. Ne tiču se, doduše, relija, ali Hrvatska se može pohvaliti talentiranim mladim vozačima. Jedan od njih je i Samoborac Martin Kodrić koji je već napravio veliki korak time što je vozio Lamborghini u GT3 kategoriji, a sada je potpisao za čuveni McLaren u GT kategoriji.

Već s osam prvak Hrvatske

- To je za mene veliki korak, najveći u dosadašnjoj karijeri, mislim da od toga i ne mogu puno bolje - javio se Martin telefonski iz Madrida i pojasnio kako je došlo do njegova prelaska u momčad automobilističkog diva:

- Postigao sam odlične rezultate prošle godine, dobio sam više ponuda, a na kraju sam potpisao za McLaren. Nije još odlučeno što ću voziti, no jedno prvenstvo ću sigurno voziti. Preda mnom je sada dosta dana testiranja i razvijanja novog automobila, a vozit ću što god mi kažu.

Martin je izrazito zadovoljan i ponosan jer ne potpisuje se svaki dan za momčad poput McLarena. Vjerojatno o tome nije ni sanjao kada je ušao u svijet automobilizma. Kao i većina vozača, počeo je s kartingom.

- Cijela moja obitelj bila je u nekim ekstremnim sportovima, stariji brat i sestra su skijali u početku, brat je vozio motokros i ozbiljno se time bavio kad je bio mlađi, no onda je mama rekla da je s time dosta jer se stalno nešto lomio, pa je počeo voziti kružne utrke na Grobniku. Tako sam i ja rastao uz utrke, svidjelo mi se i odveli su me na karting. S osam godina počeo sam se natjecati u prvenstvu Hrvatske i pobijedio – kaže 21-godišnji Martin i nastavlja:

- Počeli smo tada voziti u inozemstvu, kamperom smo išli u Italiju, a onda sam počeo voziti za jednu slovensku momčad. Nastavio sam pobjeđivati i tako sam dobio kartu za Svjetsko prvenstvo 70 najboljih vozača svijeta. Htio sam ući u finale, u koji ulaze 34 vozača, a na kraju sam bio peti i otad je moja automobilistička priča ozbiljnija. Pa sam počeo voziti za britansku momčad u Svjetskoj seriji te opet postizao vrhunske rezultate, bio sam treći na Svjetskom prvenstvu, četvrti na EP-u, pobjeđivao u utrkama... Tada sam i paralelno vozio protiv Verstappena i Strolla koji danas voze formulu 1 – rekao je Kodrić koji se potom preko Formule Renault probio do Lamborghinija.

- Lamborghini je tada došao i tražio mlade vozače za Formulu, imao sam jedan test i bili su zadovoljni te mi dali priliku da vozim njihov Lamborghini u prvenstvu. Uvjet je bio da će mi godinu kasnije, budem li dobar, dati ugovor za GT3. Ta sezona bila mi je odlična, bio sam sve bolji i to se 2016. i dogodilo, bio sam četvrti u prvenstvu i dobio sam ugovor – priča naš automobilist koji je prošle godine dobio prvi profesionalni ugovor.

Utrkivao se s Verstappenom

S vremenom su mu se promijenili i ciljevi. Sanjao je o Formuli 1, no ambicije su mu otišle u drugom smjeru.

- Danas je F1 poprilično nerealan cilj s obzirom na to da sam iz Hrvatske, a i to više nije kao nekada, morate imati velike sponzore da biste nešto postigli. Što sam više rastao, Formula mi je sve manje bila ambicija. Ovo što sada radim mi je zanimljivije. Recimo, Stroll plaća 30 milijuna eura da bude tamo, tako da… to nema smisla. Verstappen je druga priča, on je odličan. Za njega mislim da je bio najbolji vozač u svemu što je vozio, zato je tu gdje jest i mislim da će sigurno postati prvak. Brz je, dobar, mora još malo poraditi na svemu jer je mlad, ali uvijek je bio bolji od mene - kaže Martin, koji će, vjerujemo, sa svojom novom momčadi McLarenom postići puno uspjeha u GT kategoriji.

