Šahovski prvak mora i dobro – trčati!

Splićanin Ivan Šarić (27) potkraj ožujka postao je europski šahovski prvak. Mjesec dana kasnije, ubire prve plodove tog fantastičnog uspjeha. Privukao je pozornost sponzora, a u utorak dobio je od HOO-a novi laptop vrijedan 15-ak tisuća kuna.

Potencijal za svjetski naslov

– Laptop je šahistu osnovno sredstvo za treninge i pripreme, zato je važno da je dobar i brz. Hvala HOO-u što je brzo reagirao, nisam naviknut na to da se u hrvatskoj stvari rješavaju tako brzo – rekao je Ivan Šarić, koji je zahvaljujući europskom zlatu postao član “programa III” HOO-a.

To znači da će godišnje dobivati 42.000 kuna, što će mu puno značiti za napredak u karijeri.

Iako je taj novac sitniš s obzirom na to koliko dobivaju šahisti u bogatijim zemljama, od kojih Šarić nije slabiji, dapače.

– Ivan je šahovski dragulj, potencijal za svjetskog prvaka. S obzirom na to koliko se kod nas ulaže u šah, bilo bi čudo da Hrvat osvoji naslov svjetskog prvaka, no Ivan ima potencijala za to. No, treba u njega uložiti, financijski mu pomoći – kaže tajnik Hrvatskog šahovskog saveza Alojzije Janković i dodaje:

– Šahisti koji se bore za sam svjetski vrh oko sebe imaju cijeli tim ljudi, od analitičara do nutricionista, jer i prehrana je bitna za šah, za mozak.

Ivan, nažalost, takav tim ljudi nema.

– Moj nutricionist je supruga, koja dobro kuha – našalio se Šarić, a onda u ozbiljnijem tonu dodao:

– Treba mi i dobar trener, neki šahist koji je bio u svjetskom vrhu, da mi pomogne savjetima. To mi je nužno za daljnji napredak.

Aktualni svjetski prvak, Norvežanin Magnus Carlsen, često je dolazio vježbati kod ponajboljeg šahista svih vremena Garija Kasparova, i to u njegovu vikendicu u Makarsku. Za to je norveška vlada plaćala 10.000 dolara – dnevno!

Naravno, Šarić i Hrvatski šahovski savez taj novac nemaju, ali možda bi se s Kasparovom mogla dogovoriti barem neka savjetnička uloga.

Kasparov čestitao na naslovu

Uostalom, Kasparov je nedavno čestitao Šariću na europskom naslovu, a nije nevažno i to da je Hrvatska Kasparovu dala državljanstvo, i to nakon što su ga neke zemlje, poput Francuske, odbile.

Šarić nam je na kraju otkrio što je još uz moždane vijuge važno u šahu.

– Bitno je da budete psihički jaki, da se možete koncentrirati samo na poteze. Ali, jako je važna i dobra fizička pripremljenost jer nije lako izdržati partiju od pet-šest sati. Ja tjelesnu formu održavam čestim trčanjem. I baš zbog te dobre fizičke forme igram dobro na turnirima koji dugo traju – zaključio je Ivan.