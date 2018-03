Hrvatu se naklonila i legenda: Čestitam ti, zemljače, odigrao si jako hrabro

Splićanin Ivan Šarić (27) vratio se u Hrvatsku nakon što je u Gruziji senzacionalno postao šahovski prvak Europe. Među brojnim čestitkama koje je dobio izdvaja se ona bivšeg svjetskog prvaka Garija Kasparova.

- Čestitam, zemljače, na velikom uspjehu, pokazao si veliku hrabrost u odlučujućoj partiji, išao si napadačkom taktikom, na nož, iako si mogao puno toga izgubiti - poručio je Šariću Kasparov.

Najmlađi hrvatski velemajstor

Još umoran od puta i teških 11 partija svoje nam je dojmove prenio i Ivan Šarić.

– Moj cilj prije prvenstva bio je ući među prvih 23 i tako izboriti nastup na Svjetskom kupu. Naravno da sam i sebe iznenadio ovim zlatom. Nije bilo lako u toj posljednjoj partiji, jer znao sam da s pobjedom postajem zlatni, a s remijem ostajem bez medalje. No uspio sam izdržati pritisak. Nije bilo lako, u 12 dana odigrao sam 11 partija koje su prosječno trajale između četiri i šest sati. Takve duge partije jako izmore tijelo, no nekako sam u završna tri dana bio najsvježiji od svih konkurenata i zato sam stigao do zlata – opisao je Šarić, koji je do senzacionalnog uspjeha stigao unatoč brojnim problemima s kojima se susreće.

O tome je govorio i tajnik Šahovskog saveza Alojzije Janković:

– U šahu je najvažnije imati dobro računalo, a kod nas je apsurd da HOO računalo uopće ne priznaje kao šahovsku opremu. Zato si šahisti moraju sami kupovati laptope. Na žalost, Šarić si ne može priuštiti jaka računala za 100.000 kuna, kakve imaju njegovi suparnici, već ima računalo od 7-8 tisuća kuna. A koliko je računalo bitno, potvrđuje to da je svojedobno ruska vojska svojim najboljih šahistima nudila vojna supermoćna računala.

Velemajstor Šarić pozvao je nadležne da mu više pomognu.

– Ovaj sam uspjeh postigao sam, no teško je dalje ovako. Nadam se da će mi u budućnosti i Savez i HOO više pomagati. Ne bih želio zvučati umišljeno, ali ja sam s 18 godina postao najmlađi velemajstor u hrvatskoj povijesti, a od 20. godine naš sam najbolji igrač. Bez minimalnih uvjeta teško je napredovati. Sav novac od nagradnog fonda koji zaradim moram ulagati dalje u sebe – rekao je Ivan.

Počeo igrati s pet godina

Prije četiri godine na šahovskoj olimpijadi Šarić je pobijedio i najboljeg svjetskog šahista Magnusa Carlsena. Godinu dana poslije s njim je remizirao, a trenutačno je oko 55. mjesta na ljestvici FIDE. Na pragu je ulaska u klub 2700 bodova, što je sam svjetski vrh.

– Carlsena sam pomeo! Bio sam strašno uzbuđen prije tog meča, ali igrao sam bez greške. Da bih došao do kluba 2700, moram igrati s boljim igračima na jačim turnirima. A s ovim uspjehom lakše ću dobivati pozivnice za takve turnire. Za dugoročan rezultat trebat će mi bolji, strani treneri – objasnio je Šarić te na kraju ispričao kako se zaljubio u šah:

– Počeo sam igrati šah s pet godina. Rano sam počeo pobjeđivati starije dječake od sebe, a s 18 godina odlučio sam da ću se profesionalno baviti šahom. Eto, sada to i činim. Od šaha se može živjeti, ali se njime moraš stalno baviti. Šah strašno umara, igraš i analiziraš po šest, sedam sati dnevno i to je jako teško. Moram se nekad odmoriti dan, dva jer bih inače poludio.