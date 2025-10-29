Naši Portali
OGROMAN IZNOS

Ruski klub poslao astronomsku ponudu za dragulja iz HNL-a: 'Najbolji je igrač lige uz Fruka'

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.10.2025.
u 23:49

U ponedjeljak se našao i na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za A vrstu što najbolje govori o njegovoj kvaliteti

Ruski Lokomotiv iz Moskve ozbiljno je zagrizao za dovođenje dragulja Slaven Belupa - Adriana Jagušića. 20-godišnji ofenzivac još je prošle sezone zaludio najveće hrvatske klubove svojim igrama, a čini se kako postoji i sve jači interes iz inozemstva.

Ne treba to čuditi s obzirom na njegove igre budući da je ove sezone već zabio četiri, a namjestio čak pet pogodaka u 12 nastupa za 'Farmaceute', a i jedan je od najboljih igrača hrvatske reprezentacije do 21 godine. Jagušić se u ponedjeljak našao i na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za A vrstu što najbolje govori o njegovoj kvaliteti.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

RTL Danas kaže kako je ruski klub već poslao službenu ponudu za Jagušića tešku sedam milijuna eura, no Koprivničani su ostali bez reakcije, vjerojatno uvjereni kako mogu dobiti još veći iznos. 

Njegov menadžer Matej Škegro na tu temu je rekao:

- U ovom trenutku postoji velik broj europskih klubova koji žele u svojim redovima Adriana Jagušića, među njima i Lokomotiv. Slaven Belupo je službeno kontaktiran, da. Klub vode mudri ljudi koji znaju posao. Ne iznenađuje me interes jer je Jagušić trenutačno najbolji igrač HNL-a, uz Tonija Fruka. Adriano je vrlo zreo i posvećen radu i terenu, fokusiran maksimalno na Belupo. Ne razmišlja o ponudama, za to smo zaduženi moj tim i ja. 

