NEOBIČNA IDEJA

Rusija priprema neviđen udar na Fifu, a pridružit će joj se i Srbija?! Organizirat će svoje Svjetsko prvenstvo

VL
Autor
Vecernji.hr
19.11.2025.
u 10:33

Nakon što se pojavila informacija da Rusija razmatra mogućnost domaćinstva takvog turnira u ljeto 2026., vijest je brzo postala jedna od komentiranijih u nogometnom svijetu.

Među reprezentacijama koje sigurno neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu nalazi se Rusija koja je suspendirana otkako je započela agresija na Ukrajinu. Upravo iz Rusije, međutim, stiže neobična ideja: tamošnji savez žele organizirati alternativno Svjetsko prvenstvo.

Nakon što se pojavila informacija da Rusija razmatra mogućnost domaćinstva takvog turnira u ljeto 2026., vijest je brzo postala jedna od komentiranijih u nogometnom svijetu. Koncept zvuči gotovo nestvarno: paralelno natjecanje koje bi se održavalo u isto vrijeme kada i službeni FIFA-ino SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali uz sudjelovanje reprezentacija koje se nisu uspjele plasirati na "pravi" turnir.

Prema više izvješća, Rusija bi ugostila reprezentacije iz raznih konfederacija koje su imale neuspješne kvalifikacije za SP 2026. Iako nema službenog popisa, u medijima se među mogućim sudionicima spominju Srbija, Grčka, Čile, Peru, Venezuela, Nigerija, Kamerun, Kina i druge reprezentacije s bogatom nogometnom tradicijom koje su ostale bez mjesta na svjetskoj smotri.

Sama ideja temelji se na stvaranju globalnog natjecanja jakih, ali "izostavljenih" reprezentacija. Od 2022. ruskim je klubovima i reprezentacijama zabranjeno sudjelovati u FIFA-inim i UEFA-inim natjecanjima, pa bi domaćinstvo ovakvog turnira poslužilo kao pokušaj povratka na međunarodnu scenu, ali i kao oblik političkog pritiska.

Dakako, FIFA ne bi priznala ove utakmice pa ostaje otvoreno pitanje koliko bi reprezentacije, savezi i igrači bili spremni riskirati negativne reakcije zbog sudjelovanja. Ruska inicijativa zasad ostaje na razini ideje, ali već je potaknula burne rasprave u nogometnom svijetu.

K1
Kalimero_12
10:49 19.11.2025.

Sve sudionike ruskog turnira treba isključiti iz FIFA-e, i zabraniti pristup bilo kakvim svjetskim i europskim natjecanjima.

Avatar Ivankodil
Ivankodil
11:23 19.11.2025.

Turnir gubitnika i luzera

Avatar moreplovac
moreplovac
10:54 19.11.2025.

"Prvenstvo gubitnika".

