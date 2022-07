Ronaldo želi pobjeći iz Uniteda, no ipak će biti primoran ostati

Cristiano Ronaldo očajnički želi napustiti Manchester United, ali je sve izglednije da će na kraju ipak morati ostati u klubu. To je kratki rezime turbulentne situacije koja se događa na relaciji ponajboljeg nogometaša svih vremena i kluba s Old Trafforda, koji je pao na svoje najniže grane još tamo od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća prije nego što ih je preuzeo najuspješniji trener u povijesti nogometa, Sir Alex Ferguson.

Odbio je 125 mil. €

Podsjetimo, kad je nakon drugog prvenstvenog mjesta u sezoni 2020./2021. pod Oleom Gunnarom Solskjærom odrađen prijelazni rok u kojem su stigli Ronaldo, Raphaël Varane i Jadon Sancho, cijela svjetska nogometna javnost je bez ikakve zadrške rekla da je Manchester United rame uz rame gradskom rivalu Cityju u utrci za naslov prvaka. No, uslijedila je katastrofalna sezona u kojoj je Solskjær nakon tri mjeseca dobio otkaz, a ni zamjenik Ralf Rangnick nije odradio nešto bolji posao te je United završio na šestom mjestu. Lošiji plasman od toga su u posljednjih 30 godina imali samo sezone 2013./2014. kad su bili sedmi, no tada su očekivanja bila drastično niža. Kad uzmemo u obzir očekivanja i konačni rezultat, nijedna momčad u svjetskom nogometu nije odigrala sezonu toliko ispod svojih očekivanja kao United.

To šesto mjesto je bilo okidač za Ronalda jer glavni razlog zbog kojeg 37-godišnji Portugalac želi otići iz Uniteda je neigranje u Ligi prvaka, natjecanju u kojem Ronaldo, vrlo je dobro poznato, želi biti prepoznat kao rekorder po broju nastupa, pogodaka i osvojenih trofeja. Njemu ostavština u nogometu strašno puno znači, što je i dokazao kad je bez ikakvog promišljanja odbio ponudu trećeligaša iz Saudijske Arabije koji mu je nudio 125 milijuna eura godišnje plaće, četiri puta više nego što sad zarađuje u Unitedu te dva puta više nego što ima trenutačno najplaćeniji nogometaš u svijetu, Kylian Mbappé (61 milijun eura).

Saudijska Arabija bila bi ogromno poniženje iz Ronaldove perspektive, pogotovo kad se uzme u obzir da je za njega poniženje i nastupanje u Europskoj ligi, natjecanju u kojem nikada u svojoj karijeri nije nastupio. Možda to na prvu zvuči egoistično, ali jedino nogometaši takvog razmišljanja, realno, mogu biti zapamćeni kao najbolji i najuspješniji svih vremena, a to je ono što je centarforu s otoka Madeire prioritet.

Drugi problem u Ronaldovoj situaciji je način igre koji će United imati pod novim strategom, Erikom ten Hagom, koji je najpoznatiji po tome da kod njega status zvijezde u momčadi. Svi moraju jednako trčati i raditi za momčad, s loptom i bez nje, a to Ronaldu, koji s 37 na leđima želi mudro i selektivno trčati kako bi svoju karijeru učinio što duljom, nikako ne odgovara.

Stoga se Ronaldo još uvijek nije priključio pripremama Uniteda koje već traju dva tjedna, što zabrinjava upravu Uniteda, no prema javnosti se vrlo očito skrivaju problemi.

– Planiramo da Cristiano ostane s nama. Želim raditi s njim i želim da zajedno postižemo uspjehe. Ronaldo s nama nije na pripremama zbog obiteljskih razloga – izjavio je nizozemski trener.

Vrlo je jasno da su ove rečenice poprilično neistinite, jer je dobro poznato da Ronaldov agent Jorge Mendes pod svaku cijenu želi Cristiana povezati s novim klubom. Već je bio na sastancima s čelnicima Chelseaja, Bayerna i Napolija, no nijedan od tih sastanaka nije završen uspješno jer nijedan od tih klubova ne želi imati Ronaldovu plaću u svojem obračunu. Španjolski mediji su u javnost u nekoliko navrata u javnost plasirali priču da je Ronaldo blizu dolaska u Barcelonu i Atlético Madrid, no bilo je jasno da su to samo izvještaji koji služe za "clickbait" i veliku čitanost, da u njima nema ni trunke istine.

Utjecaj na suigrače

S druge strane, činjenica da Ronaldo želi bježati iz Uniteda sigurno je istinita, a sudeći po trenutačnoj situaciji, zbog manjka interesa "sa strane" neće moći pobjeći, već će minimalno morati ostati na Old Traffordu još godinu dana, kad mu istječe ugovor. Potencijalni problem ove situacije, u slučaju Ronaldova ostanka, ozračje je u svlačionici. Ronaldo je čovjek koji, kao najiskusniji u toj svlačionici, treba biti motivator i glavni psihološki faktor prevage, a sad mu, unatoč njegovoj velikoj reputaciji, to neće biti jednostavno postići jer sada svi njegovi suigrači znaju da je pod svaku cijenu htio glavom bez obzira pobjeći iz kluba.