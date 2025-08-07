Naši Portali
SUSPENDRIANI ZBOG KARTONA

Rijeka saznala kada se vraćaju Fruk i Rukavina. Ovo će razveseliti sve navijače

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
07.08.2025.
u 12:56

Rijeka će u uzvratu u Dublinu morati slaviti ako želi izboriti plasman u završno pretkolo Europske lige

Hrvatski prvak, koji je ranije ispao iz Lige prvaka nakon poraza od bugarskog Ludogoreca, u tom je uzvratnom susretu ostao bez dvojice igrača zbog crvenih kartona. Sada je postalo poznato koliko će pauzirati Gabriel Rukavina i Toni Fruk.

Gabriel Rukavina suspendiran je na dvije utakmice, dok je Toni Fruk dobio kaznu od jedne utakmice. To je pozitivna vijest za Riječane jer će Fruk, jedan od ključnih igrača, biti na raspolaganju treneru za uzvratnu utakmicu u Irskoj, koja je na rasporedu u utorak.

Rijeka je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige neočekivano poražena na Rujevici od irskog Shelbournea rezultatom 1:2 (0:0). Domaći su poveli u 56. minuti golom Nike Jankovića iz jedanaesterca, no samo dvije minute kasnije Sam Bone izjednačuje, a John Martin u 70. minuti donosi potpuni preokret i pobjedu gostima. Rijeka će u uzvratu u Dublinu morati slaviti ako želi izboriti plasman u završno pretkolo Europske lige.

FOTO Armada razvila veliku koreografiju na Rujevici. Pogledajte što su priredili
Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec
Ključne riječi
Toni Fruk Gabriel Rukavina Rijeka Europska liga

