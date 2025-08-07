Vrijede kao "pola Vukovara", vrijede kao jedna noga Nike Jankovića, to su amateri, Qarabag ih je u dvije utakmice potpuno izdominirao, Rijeka će ih pojesti... Nema što sve nismo vidjeli i čuli ovoga tjedna o Shelbourneu. Petoplasirana momčad irskog prvenstva ispostavila se težom i od pete u Hrvatskoj, a sad se kolektivno hvatamo za glave. Kako je moguće da su oba irska udarca koja su išla u okvir Zlomislićeva gola u njega i ušla. Kako Rijeka nije zabila iz igre ekipi koju bi u realnim okvirima trebala razbiti kao od šale... Vladaju konsternacija i nemir, teška je neshvatljivost u glavama riječkih navijača koji se pitaju - a što sad?

Ovo je poraz Radomira Đalovića. Taktički prije svega. Ali, dogodilo se ono od čega su se Rijeci već znale odsijecati noge, pa i kroz povijest. Protiv 5-4-1 bunkera na Rujevici bijeli (nekad) ne znaju odgovoriti. A Irci su, znajući da nemaju što izgubiti, domaćinu prepustili posjed lopte i čekali svoju šansu. Svjesno su Riječanima ostavili prostor do 25 metara od svoga gola da u njemu rade što god žele. Čim bi se lopta približila Shelbourneovom kaznenom prostoru, aktivirali bi se sustavi zaštite u njihovoj obrani. Ako se ne varamo, samo u četiri, maksimalno pet slučajeva kroz utakmicu, a bili su to udarci iz nešto veće daljine, primjerice Gojaka i Jankovića u prvom, odnosno Lasickasa i Dantasa u drugom poluvremenu, gosti su drhtali za ishode učinka svojih obrambenih postulata. Ostalo su sve začepili, tako da se Rijeka kroz igru ne bi osladila drugim pogotkom još jako dugo.

Maknemo li se od taktičkih zamisli i manevara, unatoč Đalovićevom porazu, odnosno pobjedi Joeyja O'Briena, trenera hrvatskog prvaka ne bi se trebalo razvlačiti. Izgubio je, šansu za popravni ispit još ima i zaista se nadamo da će je iskoristiti. Naravno, sad najprije mora izvesti čudo i dignuti igračima glave prije gostovanja u Osijeku. A bijelo-plavi će u sudaru s plavo-bijelima pred svojim navijačima doći jednako ranjeni, sa saznanjem da su protiv Dinama do 78. minute imali 0:0 na otvaranju njihove sezone. Tek nakon Osijeka slijedi Dublin i igra, ovoga puta, po irskim pravilima. Uspiju li preslikati riječki recept na njihov teren i poznato im okruženje specifične nogometne klime, nogometaši Shelbournea izborit će Europu, ali i poslati Rijeci i hrvatskom nogometu jasnu poruku. Opet.

Smijemo se Ircima, Azerima, Maltežanima i još kojekakvoj sličnoj, kao nenogometnoj naciji. A onda, kad nas fino rastave na proste faktore, pokrivamo se po glavi. Uspoređujemo vrijednosti Shelbournea s hrvatskim drugoligašima, Gziru nazivamo malteškim ribarima, a što smo mi? Velemajstori bez pokrića, očito. Opet smo se osramotili "za sve pare". Prikazali hrvatski klupski nogomet onakvim kakav on zapravo jest. Dižemo taj HNL u nebeske visine, stvaramo od njega ligu petice, a i ovoga nam se ljeta događa potpuno isto kao i veliku, ogromnu većinu prošlih. Ni ovo ljeto dakle, nije nikakva iznimka, samo tonemo sve dublje...

Ispada da bi, tko god skupi deset ljudi koji će bespogovorno slušati trenerove upute i odigrati taktički dobru utakmicu, bio u stanju dobiti i izbaciti našeg predstavnika u europskom dvoboju. Do te smo se razine doveli. Tko to ne vidi ili ne želi vidjeti nakon silnih razočarenja protiv klubova iz "nenogometnih nacija" ima žestoki problem s neobjektivnošću. A Dublin? Ne zabije li Rijeka u prvih 15 minuta, kao što to nije učinila ni na Rujevici, mogla bi to biti samo repriza prve utakmice. A onda bismo mogli dobiti novu priliku protiv predstavnika iz Sjeverne Irske ili Farskih Otoka da pokažemo kakvi smo velemajstori. Odnosno, s kakvim pokrićem.