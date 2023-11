Rijeka kod Lokomotive ide po desetu uzastopnu utakmicu bez poraza

Novo, 14. kolo HNL-a danas u 18 sati u Kranjčevićevoj ulici otvorit će sedmoplasirana momčad lige Lokomotiva te lider prvenstvene ljestvice Rijeka. Zbog ovog najranijeg ligaškog termina obje su momčadi iskoristile pravo odgode utakmica osmine finala Kupa, u kojoj su i jedni i drugi trebali gostovati u Slavoniji, Lokomotiva kod Vukovara 1991, a Rijeka kod vinkovačke Cibalije.

Igrači Lokomotive u posljednja tri susreta ne znaju za pobjedu, no od remija s Goricom i Varaždinom vidno ih je više potresao poraz od Dinama u prošlom kolu, kada su imali vodstvo do četvrte minute sudačke nadoknade, a potom u dramatičnoj završnici izgubili 2:1 i ostali bez bodova.

– Analizirali smo utakmicu protiv Dinama, vidjeli gdje smo griješili te koji su bili problemi. Nije to samo sedam minuta sudačke nadoknade, imali smo problema i u drugom poluvremenu, nismo na pravi način odgovorili, no fokus je na Rijeci te razmišljamo samo o toj utakmici i kako ćemo odigrati – rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

U jedinom dosadašnjem međusobnom ovosezonskom ogledu Rijeka je, tada još pod vodstvom Sergeja Jakirovića, svladala Lokomotivu također s 2:1, također preokretom, a vrlo je zanimljiv podatak da Lokomotiva u posljednjih 12 ogleda s Rijekom nije uspjela sačuvati čistu mrežu.

– Protiv Rijeke su sve utakmice zanimljive. Rijeka isto igra moderan i brz nogomet, ima izuzetno kvalitetne i dobre igrače pa očekujem jako dobru utakmicu – rekao je Čabraja te dodao kako zbog ozljeda najvjerojatnije neće moći računati na Marina Šotičeka, Duju Čopa i Marka Vranjkovića.

S druge strane, Rijeka je u fenomenalnoj formi kao lider prvenstva, s dva boda ispred Hajduka. Nakon svoje prve utakmice na klupi za klub u kojoj su poraženi protiv Dinama, trener Željko Sopić i njegova momčad nanizali su devet natjecateljskih utakmica bez poraza te u vrlo dobrom raspoloženju idu na gostovanje u Zagreb.

– Očekuje nas jako zahtjevna utakmica, protiv kluba i na stadionu uz koji me vežu jako lijepe uspomene. O momčadi Lokomotive mogu govoriti samo u superlativima, mislim da je Božidar Šikić jako dobro vodi, a trener Silvijo Čabraja ima kontinuitet zadnjih nekoliko godina. Bez obzira na to koliko igrača prodali, uvijek dođu u sam vrh hrvatskog nogometa. Financiraju se putem transfera i to može biti putokaz ostalim hrvatskim klubovima uz produkciju glavnine igrača iz svoje omladinske škole. Kad svi misle sad je gotovo, oni iznjedre četiri-pet novih talenata. Njihova škola uz bok je Dinamovoj – rekao je Sopić.

Trener Rijeke u ovoj utakmici neće moći računati na Niku Galešića zbog ozljede aduktora, Marca Pašalića zbog lakše ozljede te Lindona Selahija zbog tri žuta kartona, a upitan je i nastup Franje Ivanovića koji je propustio prošli susret protiv Gorice zbog ugriza pauka.

