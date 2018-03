Real opaža nemir koji je zahvatio Modrića zbog pravnih problema

Nekoliko dana prije uzvrata osmine finala Lige prvaka hrvatsko je Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv Luke Modrića zbog navodnog lažnog svjedočenja u procesu protiv Zdravka Mamića i suradnika. I Zinedine Zidane naslutio je da dirigent orkestra nije psihički spreman pa ga je izostavio iz sastava za utakmicu u kojoj je Real spasio sezonu.

Iznose činjenice

Budući da je jedan od glavnih protagonista ove priče bitan igrač europskog prvaka, španjolski i latinskoamerički mediji prate razvoj situacije na osječkom suđenju i oko njega, no zadnjih se tjedana njihovo zanimanje utrostručilo. Dok neka glasila samo prenose agencijske vijesti, druga kopaju ispod površine nastojeći rastumačiti tko je tko u hrvatskom sportsko-korupcijskom procesu desetljeća. Tako madridski El Mundo piše: “Realov igrač koji izvodi najviše driblinga po utakmici ima pred sobom vrlo tešku godinu. Sve je počelo prošlog ljeta kad je svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, bivšem predsjedniku zagrebačkog Dinama, kluba u kojem je počeo karijeru.”

Popularni dnevnik objašnjava da je “Mamić desetljećima kontrolirao savez i hrvatski nogomet, a sad ga optužuju zbog porezne utaje vezano za neke inozemne transfere, među njima Modrićev u Tottenham 2008. Prema DORH-u, Realov je igrač u svjedočenju naveo različit datum potpisivanja sporazuma (aneksa, op. a.) o podjeli odštete od transfera u odnosu na datum koji je iznio u ranijem iskazu. Ta je promjena navodno motivirana željom za pomaganjem Mamiću. Zbog toga bi se moglo raditi o krivokletstvu, koje je tamo (u Hrvatskoj, op. a.) kažnjivo s najviše pet godina zatvora. ”Novinarski izvori bliski Realu potvrdili su nam da klub opaža nemir koji je zahvatio Modrića zbog pravnih problema te da situaciju pogoršava njegov donekle zatvoren karakter.

Modrić je u Realovu kadru element od životne važnosti jer nijedan od dvojice koji bi ga mogli nadomjestiti, Mateo Kovačić i Ceballos, ne jamči jednako sjajan učinak. Vodeći španjolski dnevnik El Pais donio je vrlo iscrpan izvještaj o Modrićevoj situaciji s kronološkim pregledom bitnih točaka od njegova potpisivanja profesionalnog ugovora s Dinamom preko transfera u Tottenham i uhićenja Mamića seniora sa suradnicima do tekućeg suđenja. Autor je predstavio spor oko datuma aneksa u Modrićevu ugovoru i usporedio razlike u njegovu iskazu iz 2015. godine i u prošlogodišnjem svjedočenju. Ugledni dnevnik posvetio je dosta prostora i profilu Zdravka Mamića nazivajući ga čovjekom kojega se u hrvatskom nogometu svi boje. “Mnogi ga navijači optužuju da kontrolira Savez preko Davora Šukera, sadašnjeg predsjednika i svoje marionete”, piše El Pais tumačeći da je proces premješten u Osijek zbog “uskih spona između Mamića i nekih sudaca u glavnom gradu.” Također, citira i optuženika koji je karakterizirao proces “političkim”, a tužitelje “lažljivim manipulatorima”.

Madridski internetski magazin El Confidencial donio je najdublju analizu “slučaja Mamić – Modrić” pokušavši objasniti zašto je nogometaš na kojeg bi sunarodnjaci mogli biti ponosni uvelike omražen u domovini i susjednoj BiH.

“Svatko bi pomislio da je Luka Modrić među najomiljenijim ličnostima u svojoj zemlji. Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena upravlja igrom najvećeg svjetskog kluba i vodi reprezentaciju kao kapetan (...). Ipak, na zidovima su se pojavili crteži s njegovim licem koji odražavaju mržnju dobrog dijela javnosti”, napisao je dobro informirani španjolski novinar prije nego što je prešao na podrobnije objašnjavanje.

U Španjolskoj nije lagao

“Dok je srednjak još bio nepoznat i perspektivan nogometaš, dobio je financijsku pomoć od Mamića (...). Potpisali su ugovor prema kojemu igrač mora platiti dio budućih prihoda Mamiću kao dobročinitelju (...). Ugovor između Dinama i Tottenhama, koji je ispregovarao Mamić kao predsjednik, sadržavao je aneks u kojemu je pisalo da se odšteta ima podijeliti na pola između kluba i igrača. Tužitelji nastoje dokazati da je ta klauzula dodana tek nakon što je potpisan ugovor o transferu te da stoga nije valjana. Modrić je podržao tu verziju na ispitivanju (...), ali mu se sjećanje promijenilo pa se predomislio.”.

Dok se njegov slučaj u Hrvatskoj tek zahuktava, Modrić je u siječnju povukao važan potez u smjeru rješavanja spora sa španjolskom poreznom upravom. Poreznici su protiv njega podnijeli kaznenu prijavu zbog utaje poreza od reklama u 2013. i 2014., no on za razliku od Cristiana Ronalda nije osporio potraživanje, nego je ubrzo platio gotovo milijun eura kao znak dobre volje. Slučaj još nije zaključen, no ako i dođe do suđenja, uplata duga uzet će mu se u obzir kao olakšavajuća okolnost. Leo Messi i otac Jorge proglašeni su krivima za utaju mnogo većeg iznosa poreza od jednake vrste dohotka, ali kažnjeni su s manje od dvije godine zatvora, koje su automatski preinačene u uvjetne. Prema španjolskim zakonima, sve zatvorske kazne do 24 mjeseca smatraju se uvjetnima ako građanin nije prethodno osuđivan unutar Španjolske. Osim Luke optužena je i njegova supruga Vanja i poduzeće Ivano, registrirano u Luksemburgu, poznatom po minimalnim porezima. Prema optužnici, Modrić je prenio svoja reklamna prava na poduzeće u luksemburškoj poreznoj oazi, što poreznici smatraju fiktivnim i nevažećim poslom; sav njegov prihod od reklama mora se oporezivati u državi čiji je rezident, a to je Španjolska.