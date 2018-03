Ladić: Ja o tome nemam informacija, za to je najbolje pitati izbornika

Dražen Ladić prvi je put u SAD-u bio u funkciji pomoćnika hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Do tog imenovanja došlo je nakon trakavice koja je potrajala nekoliko mjeseci.

- Vjerujem da je bilo raznoraznih razloga, ne znam ni ja sve potankosti o tome. No, mišljenja sam da se ne vrijedi sad vraćati na to jer neće koristiti nikome. Uglavnom je izbornik Dalić vodio svu komunikaciju sa Savezom - rekao je za Dnevnik Nove TV Dražen Ladić o razlozima zašto se toliko odgađala odluka.

Bivši vratar osvrnuo se i na kritiku Vedrana Ćorluke kojem je zasmetalo što je šest igrača ranije napustilo SAD.

- Vjerojatno je osjetio s obzirom na svoju reputaciju i svoj status koji su veliki, da apsolutno ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Druga je stvar što to medijima dobro dođe i onda to oni interpretiraju na svoj način uz to kome je i kakva poslana poruka. Mislim da pitate Ćorluku kome je slao i kakvu poruku da bi rekao da tu nije bilo nikakve poruke nego jednostavno stav - rekao je Ladić koji je u mladoj reprezentaciji vodio Perišića, Kalinića, Mandžukića, Kramarića, Vidu...

- To su sada i zreli ljudi i sazreli su kao igrači. Naravno da mi je drago što sam u toj sredini i vjerujem da ću uspjeti da na Svjetskom prvenstvu ostvarimo što bolji rezultat. Naravno da će glavnina njihove igre ovisiti o igri u klubovima, jer u reprezentaciji u 7 ili 10 dana teško možeš postići dobru formu, možeš samo izbrusiti neko optimalno raspoloženje.

Osvrnuo se Ladić i na američku turneju.

- Pa, ljudi s rezultatom prve utakmice nisu bili zadovoljni jer kod nas se sve gleda ili je prst gore ili je prst dolje. Nakon pobjede smo svjetski prvaci, nakon svakog poraza je tragedija. Imamo jednu misiju, imamo jedan cilj što boljeg plasmana na Svjetskom prvenstvu i sve ove pripreme pa i utakmice s Brazilom i Senegalom će biti uglavnom za postizanje optimalne vizije i dojma koja je to najbolja 11-orica za Svjetsko prvenstvo.

Za kraj je legendarni vratar morao odgovarati u kakvom je odnosu s vodstvom HNS-a.

- Ja u dobrom - rekao je Ladić pa zaključio:

- Da li je bilo stopiranja ili nije, ja nemam tih informacija, to je najbolje plasiran da da svoje mišljenje i dojam izbornik Dalić.