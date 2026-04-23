Preminuo heroj Sarajeva koji je u komi proveo više od pola života: Boris je ranjen '94. i otad se nije probudio

Boris Rajković, kojega su suborci i braniteljske udruge opisivali kao jednog od heroja obrane Sarajeva tijekom rata u Bosni i Hercegovini, preminuo je u 52. godini života. Ratni heroj Bosne i Hercegovine pokopan je u četvrtak u 13 sati na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.
Rajković je teško ranjen 1994. godine, nakon čega je pao u komu iz koje se nikada nije probudio. O njemu su se desetljećima brinule majka Ivanka i sestra Mirjana, koja je zbog brata napustila posao kako bi mu mogla pružati cjelodnevnu njegu. Kasnije je zaposlenje dobila u udruzi ratnih vojnih invalida kao njegovateljica, čime je stekla pravo na radni staž.
"Svjesni smo da to nije mnogo, ali s obzirom na njezinu skromnost i skromnost cijele obitelji, oni su bili zahvalni svima koji su pomogli na bilo koji način. Često su isticali da je njima važnije da netko dođe i obiđe Bokija nego ikakav novac. No, i to se rijetko događalo. Prema njihovim tvrdnjama, rijetko koji Bokijev ratni suborac sjetio bi se da ga obiđe", naveli su.
Koliko je heroja Vukovara poginulo ili još uvjek nose posljedice rata a možda i od Borisovih kolega