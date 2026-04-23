TUŽNA SUDBINA

Preminuo heroj Sarajeva koji je u komi proveo više od pola života: Boris je ranjen '94. i otad se nije probudio

Boris Rajković
Foto: Savez RVI Paraplegičara FBiH
VL
Autor
Mateja Papić
23.04.2026.
u 16:11

Boris Rajković, kojega su suborci i braniteljske udruge opisivali kao jednog od heroja obrane Sarajeva tijekom rata u Bosni i Hercegovini, preminuo je u 52. godini života. Ratni heroj Bosne i Hercegovine pokopan je u četvrtak u 13 sati na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Rajković je teško ranjen 1994. godine, nakon čega je pao u komu iz koje se nikada nije probudio. O njemu su se desetljećima brinule majka Ivanka i sestra Mirjana, koja je zbog brata napustila posao kako bi mu mogla pružati cjelodnevnu njegu. Kasnije je zaposlenje dobila u udruzi ratnih vojnih invalida kao njegovateljica, čime je stekla pravo na radni staž.

Iz Udruge ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo istaknuli su skromnost obitelji te naveli da im je više značilo da netko dođe posjetiti Borisa nego novčana pomoć. Nažalost, takvi su posjeti, prema njihovim riječima, bili rijetki. "Svjesni smo da to nije mnogo, ali s obzirom na njezinu skromnost i skromnost cijele obitelji, oni su bili zahvalni svima koji su pomogli na bilo koji način. Često su isticali da je njima važnije da netko dođe i obiđe Bokija nego ikakav novac. No, i to se rijetko događalo. Prema njihovim tvrdnjama, rijetko koji Bokijev ratni suborac sjetio bi se da ga obiđe", naveli su.

Dabro u šokantnom mailu podnio ostavku
Komentara 3

Pogledaj Sve
KP
Karlovacko pivo
16:38 23.04.2026.

Koliko je heroja Vukovara poginulo ili još uvjek nose posljedice rata a možda i od Borisovih kolega

Avatar Kockasti
Kockasti
16:26 23.04.2026.

Tuga. Sto reci?

LL
lijepa_li si
16:44 23.04.2026.

nego tko li ranio ovog heroja obrane sarajeva?

