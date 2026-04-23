Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Fabrizio Romano objavio

Bivši Dinamov igrač na meti Coma, je li ovo rješenje za Dalićeve probleme!?

Dinamo i Istra sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Željko Janković
23.04.2026.
u 16:12

Bivši igrač Dinama u tom je klubu od veljače prošle godine, a u proteklom je razdoblju doslovce eksplodirao. Jedan je od najboljih igrača lige na poziciji lijevog beka-wingera. Odlazak u Poljsku očito se pokazao kao odlična odluka

Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder, na svojom je Instagram profilu ekskluzivno objavio informaciju da je Como u pregovorima s Maurom Perkovićem koji trenutačno igra u poljskoj Cracoviji. Bivši igrač Dinama u tom je klubu od veljače prošle godine, a u proteklom je razdoblju doslovce eksplodirao. Jedan je od najboljih igrača lige na poziciji lijevog beka-wingera. Odlazak u Poljsku očito se pokazao kao odlična odluka i zanimanje kluba iz Lige petice jasna je potvrda da je Perković dosegao najozbiljniju europsku razinu.  

Podsjetimo, Perković je u Dinamo stigao u siječnju 2023. godine iz Istre 1961 na inzistiranje tadašnjeg trenera Ante Čačića, a transfer je na ljeto iste godine realiziran za cifru koja se kretala između 1,8 i 2 milijuna eura, što ga je svrstalo među skuplja pojačanja kluba. U dresu Dinama upisao je ukupno 42 nastupa i postigao dva pogotka, osvojivši pritom dva naslova prvaka, jedan Kup te jedan Superkup. 

U međuvremenu je Cracovia otkupila njegov ugovor s Dinamom, a sada očito slijedi još unosnija financijska priča. 
Perkovićev eventualni odlazak u Como sigurno će bitno utjecati i na njegov status potencijalnog reprezentativca. A nema sumnje da bi nam igrač takvog profila dobro došao u taktičkim varijantama Zlatka Dalića koji bi s njim u rosteru mogao riješiti neke probleme na lijevoj strani u nacionalnoj vrsti.
Ključne riječi
como Italija Transfer Cracovia Mauro Perković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!