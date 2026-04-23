Bivši Dinamov igrač na meti Coma, je li ovo rješenje za Dalićeve probleme!?

Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder, na svojom je Instagram profilu ekskluzivno objavio informaciju da je Como u pregovorima s Maurom Perkovićem koji trenutačno igra u poljskoj Cracoviji. Bivši igrač Dinama u tom je klubu od veljače prošle godine, a u proteklom je razdoblju doslovce eksplodirao. Jedan je od najboljih igrača lige na poziciji lijevog beka-wingera. Odlazak u Poljsku očito se pokazao kao odlična odluka i zanimanje kluba iz Lige petice jasna je potvrda da je Perković dosegao najozbiljniju europsku razinu.

Podsjetimo, Perković je u Dinamo stigao u siječnju 2023. godine iz Istre 1961 na inzistiranje tadašnjeg trenera Ante Čačića, a transfer je na ljeto iste godine realiziran za cifru koja se kretala između 1,8 i 2 milijuna eura, što ga je svrstalo među skuplja pojačanja kluba. U dresu Dinama upisao je ukupno 42 nastupa i postigao dva pogotka, osvojivši pritom dva naslova prvaka, jedan Kup te jedan Superkup.

U međuvremenu je Cracovia otkupila njegov ugovor s Dinamom, a sada očito slijedi još unosnija financijska priča.

Perkovićev eventualni odlazak u Como sigurno će bitno utjecati i na njegov status potencijalnog reprezentativca. A nema sumnje da bi nam igrač takvog profila dobro došao u taktičkim varijantama Zlatka Dalića koji bi s njim u rosteru mogao riješiti neke probleme na lijevoj strani u nacionalnoj vrsti.