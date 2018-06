Bivši izbornik: Ne bih puno mijenjao za Argentinu, samo jednog bih uveo

Hrvatska je napravila sjajan posao u Kalinjingradu, velika pobjeda nad Nigerijom još je veća kad se zna da Argentina nije dobila Island i sad Dalićevi igrači imaju lijepu priliku. Mogu već protiv Argentine osigurati prolazak skupine.

Čim smo dobili Nigeriju, krenula je rasprava o tome kako igrati protiv Messija i Argentine. Znamo da je Zlatko Dalić u pripremnom susretu s Brazilom isprobavao određene varijante, da je Vidu stavio na lijevog beka kako bi bolje zatvarao tu naš lijevu stranu po kojoj se očekuje najveći udar Lea Messija. I tada mu je stopera igrao iskusni Vedran Ćorluka, koji se iz taktičkih razloga bespogovorno protiv Nigerije preselio na klupu.

Dalić je odmah nakon pobjede nad Nigerijom najavio da će biti promjena za sraz s Argentinom u četvrtak.

Isključimo Messija i slavimo

– Ja ne bih puno mijenjao, zapravo igrao bih s deset igrača koji su pobijedili Nigeriju. No naravno da bi se neke stvari trebale promijeniti, moramo napraviti pravi blok. Mi nismo Island, ali neke smo stvari mogli naučiti iz njihove predstave s Argentinom. Napravili su sjajan blok, a da bismo zaustavili Messija, moramo raditi nešto slično. Mislim da na njega moraju paziti dva-tri igrača, dvojica bi mu bila stalno blizu, a treći bi dolazio pomagati – veli iskusni bivši izbornik Otto Barić i dodaje:

– Ako isključimo Messija i zaustavimo ga, uvjeren sam u našu pobjedu jer ostalih devet Argentinaca u polju nije nimalo bolje od nas.

[video: 25425 / ]

Argentini treba pobjeda, morat će nas napasti, a to bi nam moralo dati dosta prostora i za napad.

– Nisu ni Argentinci naivni, koliko god da im treba pobjeda protiv nas zbog tog remija u prvoj utakmici, bit će pažljivi. Imaju i oni problema, u zadnje vrijeme teško zabijaju, nisu radili puno šansi iako su imali taj jedanaesterac. No prvi put u svojoj karijeri reći ću da Argentina nije favorit u ovoj utakmici.

Objasnio je Barić na čemu temelji taj svoj optimizam.

– Mi smo napredovali u igri i, dok se borimo kako smo se borili protiv Nigerije, imamo velike šanse. Meni je Mandžukić bio primjer kako se to radi, ma bio je idealan, oba gola došla su preko njega, jednostavno ih je iznudio, izborio. Mislim da smo dobri, sad to treba pokazati i protiv Argentine.

Uveli biste tek jednog novog igrača, mislite li na Ćorluku kao stopera, a Vidu pomaknuti na beka, ono što je Dalić igrao protiv Brazila?

Strinić je bio dobar, ali...

– Ostajem samo kod toga da bih jednoga promijenio, a posao je izbornika da on odluči što će napraviti. Ne možemo sad reći – Ćorluka mora igrati, ne bi bilo korektno miješati se u izbornikov posao, ali stojim kod onoga da morao napraviti pravi blok po uzoru na Island. Ne mislim na bunker, Island nije mogao drukčije jer nema igračke kapacitete kakve mi imamo. A za beka – Dalić i tu mora razmisliti. Strinić je protiv Nigerije odigrao dobru utakmicu, ali držim da mi još nismo našli pravog lijevog beka. No moramo vjerovati u sebe, to je sad najvažnije, koliko god Argentina ima dobrih stvari, i mi smo pokazali da ih imamo – zaključio je Barić.