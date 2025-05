Ravna Gora obojana bojama najvećeg vratarskog kampa u Europi

Ljeto je vrijeme kada Goalkeeper Camp Cotić-Starčić, najveći vratarski kamp u Europi, seli u svoju staru oazu, predivnu Ravnu Goru.

Ove će godine ovaj sada već pravi brend već sedmu godinu biti gost Gorskog Kotara. U terminima od 13 do 18. lipnja, 18. do 23. lipnja, 23. do 28. lipnja i 12 do 17. srpnja, 17. do 22. srpnja i 23. do 28. srpnja Ravna Gora bit će obojana bojama najvećeg vratarskog kampa u Europi. U godinama prije ove počevši od 2019. krenulo se s jednim terminom koji se godinama redovno podizao za jedan novi, da bi od ove godine kamp u Ravnoj Gori krenuo s nevjerojatnih šest termina. Mjesto u srcu Gorskog kotara pohodit će nevjerojatnih 130 vratara iz čak 11 zemalja, a četrdesetak polaznika okupit će se i u Istri.

- Neki se spremaju za more i kupanje, a za nas će ljeto biti itekako radno. Ove godine podigli smo Ravnu Goru na šest termina kako bi mogli zadovoljiti što veći broj polaznika. I 130 mjesta pokazalo se kao malo, jer je na listi čekanja ostalo više od 50 vratara - kaže voditelj kampa Aleksa Cotić.

Činjenica da su prijave pristigle iz čak 11 zemalja dovoljno govori o tome kakav je posao odrađen u proteklih šest godina u Istri.

Od ove godine Goalkeeper Camp je postao profesionalan na svim razinama, što im olakšava rad jer su sav fokus usmjerili u kamp koji je sada uz veliku ljubav i njihov posao.

Kad su kretali u projekt, imali su samo želje i snove, ali trud i rad na terenu doveli su ih tu gdje su danas.

- Od osam otvorenih lokacija Ravna Gora definitivno ima posebno mjesto. S našim vratarima tu doslovno živimo, radimo i učimo 24 sata dnevno. Želimo im dočarati kako izgleda život pravog profesionalca od jutarnjeg buđenja pa sve do spavanja u 22 sata. Treninzi ujutro i poslijepodne, analize, odmor, dan bez mobilnih uređaja i sve ono što ide uz profesionalno bavljenje sportom samo je dio kroz koji će naši polaznici proći - objašnjava drugi voditelj Aleksandar Starčić.

Od glavne i odgovorne za organizaciju Romine Cotić saznali smo još neke detalje:

- Sve naše misli i organizacija sada su fokusirane na Ravnu Goru. Šest dugih tjedna o vratarima će uz mene brinuti doktorica Vesna Janko Radovan i medicinska sestra Jelena Medojevic Alessio koje će svoje velike obaveze podrediti našima. Time želimo maksimalno našem Aci i Coletu omogućiti fokus na teren, a brigu van terena usmjeriti na ženski dio tima - rekla je Romina.

Ako su ljeta do sada bila radna, ovo će sve nadmašiti. Nakon šest tjedna Ravne Gore već 7. do 10. kolovoza sele u Postojnu, a ljeto će zatvoriti u Samoboru od 25. do 28. kolovoza, gdje će biti dio svečanosti obilježavanja 100. obljetnice NK-a Samobora.

Ove će godine srušiti rekordnu 2024., kada su postali najveći vratarski kamp u Europi. Kroz osam lokacija proći će nevjerojatnih 400 vratara iz 11 zemalja. Po prvi puta imaju i polaznika iz Kanade, koji će odraditi kamp u Samoboru, a u Hrvatsku će doći isključivo da bude dio najvećeg vratarskog kampa u Europi.