Raspad sistema: Zvoni Bobanu otkaz, presudilo mu ono što je javno rekao!

Zvonimir Boban dobit će otkaz u Milanu! Legendarni hrvatski kapetan bio je sportski direktor kluba u kojem je nekad igrao, no presudio mu je jedan intervju.

S Bobanom je nedavno razgovarao novinar Gazzette dello Sport, a bivši vatreni je bio kritičan prema vodstvu kluba. U Milanu nisu htjeli prijeći preko tih riječi pa je došao kraj suradnji.

Milan, koji je u vlasništvu američkog fonda Elliott, još nije službeno objavio, no brojni talijanski mediji pišu da je razlaz neminovan.

"Nova revolucija u Milanu. Zvonimir Boban će napustiti klub u roku od nekoliko dana, a s njim će i Paolo Maldini. Ivan Gazidis radi na tome da Ralf Rangnick dođe na mjesto trenera", napisao je talijanski novinar Fabrizio Romano, a slično izvještavaju i talijanski mediji. Jedino se ne zna hoće li odluka o Bobanovoj smjeni doći večeras ili će se objaviti idućih dana.

Boban je u lipnju prošle godine napustio Fifu gdje je bio zamjenik glavnog tajnika i preselio u Milan, a doveo ga je njegov bivši suigrač Paolo Maldini.

Cilj je bio da podignu klub koji je nekad harao Europom, no stvari su se očito drugačije razvile...

Boban: To je potez bez poštovanja

Podsjećamo, situacija u klubu eskalirala je posljednjih dana jer se sve glasnije pričalo kako je izvršni direktor talijanskog kluba Ivan Gazidis na Bobanovom i Maldinijevem mjestu poželio vidjeti Nijemca Ralfa Rangnicka koji je 'stvorio' današnji RB Leipzig.

Osim mjesta sportskog direktora, Gazidis je navodno Rangnicku ponudio i mjesto trenera prve momčadi, a to je dovelo do podjela u klupskim prostorijama. Boban je tome javno progovorio pa će ga taj razgovor stajati posla.

- Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina, ali činjenica da pričamo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja je potez bez poštovanja i elegancije, a to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo - rekao je Boban za Gazzettu dello Sport te dodao:

- Ono što nam treba je jedinstvo i takav pristup. Vlasnici moraju biti jasni oko budžeta i ciljeva, a iako smo smanjili plaće mi i dalje ne znamo s koliko novca raspolažemo na ljeto - poručio je Boban.