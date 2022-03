Rafael Nadal: Nisam mogao disati, kao da sam imao iglu u plućima...

Nakon 20 uzastopnih pobjeda od početka godine "Bik s Mallorce" posustao je u finalu Indian Wellsa. Vidljivo umoran i načet ozljedama, Rafael Nadal poražen je od 24-godišnjeg Amerikanca Taylora Fritza ne osvojivši ni set, izgubio je sa 3:6, 6:7 (5).

Fritz je prvi Amerikanac koji je osvojio Indian Wells nakon Andrea Agassija kojemu je to pošlo za rukom 2001. Njemu je to prvi naslov na turnirima iz kategorije Masters 1000, a tek drugi na ATP razini. No mora se priznati da je u pustinji nanizao nekoliko važnih "skalpova", osim Nadala tu su bili i De Minaur, Kecmanović i Rubljov. A Rafa se, čini se, malo i previše potrošio za polufinalnu pobjedu protiv svog nasljednika Alcaraza (6:4, 4:6, 6:3).

– Ne znam je li u pitanju nešto s rebrom, ali jako me boljelo. Nisam mogao normalno disati, kao da sam imao neku iglu u plućima. Teško mi je analizirati meč jer mnoge stvari nisam mogao odraditi onako kako sam želio – požalio se nakon meča Nadal.

Iako je Fritz iz obližnjeg San Diega (Rancho Santa Fe), većina publike navijala je za Nadala. Dijelom je to zbog Rafine karizme, a dijelom i zbog činjenice da je u gledalištu bilo puno Hispanoamerikanaca. Davalo je to Rafi dodatnu snagu, u pojedinim trenucima činilo se da bi (po tko zna koji put) mogao i okrenuti meč, ali to se nije dogodilo.

– Imao sam prilike u drugom setu, ali nisam ih iskoristio. No borio sam se. To je finale, izgubio sam od sjajnog igrača – istaknuo je Nadal koji se tako nije uspio izjednačiti s Đokovićem po broju osvojenih Mastersa (37), ali je izbio na treće mjesto ATP liste.

A već u utorak (najprije žene pa muškarci) počinje novi veliki turnir tenisača i tenisačica, onaj u Miamiju. Marin Čilić, Borna Ćorić i Ana Konjuh su u glavnom ždrijebu, dok je Petra Martić ostala kratka za jedno mjesto i morala je u kvalifikacije.