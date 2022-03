Nevjerojatna Hrvatica i dalje niže rekorde, stiže i legendarnog Nadala

Petra Marčinko naizgled je bila u izgubljenoj situaciji, u trećem setu dvoboja s izraelskom kvalifikanticom Nicole Khirin (612. na listi) dva puta izgubila je servis i gubila s 1:4...

No, naša je 16-godišnjakinja još jednom pokazala iznimnu psihičku snagu, preokrenula je meč i pobjedom 7:6 (3), 6:7 (5), 6:4 ušla u polufinale turnira tenisačica u Antalyi (zemlja, 25.000 USD). A za finale će se boriti s Kineskinjom Yafan Wang, 316. igračicom svijeta.

Petri je to jubilarna, 20. pobjeda u nizu (računajući i one juniorske), ove godine već 14. Ona u tome slijedi Rafaela Nadala koji je ušao u četvrtfinale Indian Wellsa 19. ovogodišnjom uzastopnom pobjedom, i to nad nestašnim Nickom Kyrgiosom (7:6 (0), 5:7, 6:4), koji je i ovaj put bio u elementu: divljao je na terenu i bačenim reketom zamalo pogodio skupljača loptica.

Kako su rano ispali u Indian Wellsu, Nikola Mektić i Mate Pavić odlučili su si skratiti vrijeme nastupom na Challengeru u Phoenixu. Pobijedili su Reesea i Verbeeka (3:6, 6:4, 10:4) i ušli u četvrtfinale.