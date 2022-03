Iva Majoli devet godina gađala je "u ništa", ali tenisačicama je dosta neuspjeha

I dok su hrvatski tenisači dva puta osvajali Davisov kup i još jednom bili u finalu, da o osvojenim olimpijskim medaljama i ne govorimo (pet), našim tenisačicama nikako da krene. Hrvatska ženska teniska reprezentacija bila je doduše od 1995. do 2000. uvaženi član Svjetske skupine tadašnjeg Fed kupa, danas Kupa B. J. King (izbornik je bio Vjeran Friščić, a igrale su Iva Majoli, Mirjana Lučić, Jelena Kostanić, Silvija Talaja i Maja Murić), a 2002. je pod vodstvom Gorana Prpića postigla i službeno najveći uspjeh, igrala je u četvrtfinalu i u Frankfurtu izgubila od Njemačke 2:3 (Huber je postigla tri pobjede protiv Majoli i Lučić), a onda je 2008., nakon poraza od Srbije u Zagrebu, upala u bunar iz kojega se nije izvukla, evo već 13 godina.

Lovimo prva tri mjesta

Od 2012. na izborničkoj je dužnosti Iva Majoli i ona se sljedećih godina proslavila rijetkim pothvatom: devet godina nije uspjela pomaknuti hrvatsku vrstu iz Euroafričke zone. Alkarskim rječnikom rečeno: devet puta gađala je - u ništa. Nadamo se da će 10. pokušaj biti uspješniji, da će se naše tenisačice napokon probiti prema svjetskom vrhu.

A to bi se trebalo dogoditi u travnju, od 11. do 16., u turskoj Antalyi, koja je domaćin turniru Prve skupine tog natjecanja. Osvoje li jedno od prvih triju mjesta u konkurenciji još 10 reprezentacija (Slovenija, Austrija, Bugarska, Danska, Estonija, Gruzija, Mađarska, Srbija, Švedska i Turska) plasirale bi se u doigravanje za višu razinu koje će na rasporedu biti u studenome.

Da bi nam jasnija bila konstrukcija tog natjecanja, koja se posljednjih godina znatno promijenila, baš kao i u Davisovu kupu, treba podsjetiti da na završnom turniru nastupa 12 najboljih reprezentacija. Pravo izravnog plasmana imaju finalisti iz prethodne godine - to bi ove godine bile Rusija kao lanjska pobjednica i Švicarska kao finalistica (ali Rusija je kao što znamo izbačena iz natjecanja, a na njezino mjesto je uvrštena Australija). Još dvije reprezentacije će dobiti pozivnicu, a preostalih osam reprezentacija dobit će se u kvalifikacijskim dvobojima koji su na rasporedu isti tjedan kad se igra i naša Prva skupina (Italija - Francuska, SAD - Ukrajina, Češka - V. Britanija, Kazahstan - Njemačka, Kanada - Letonija, Nizozemska - Španjolska, Poljska - Rumunjska), s time da je Belgija već proglašena pobjednicom jer je trebala gostovati kod Bjelorusije koja je također suspendirana.

Da skratimo priču, naše se tenisačice bore da upadnu u kvalifikacije za završni turnir sljedeće godine. I taj ambiciozni plan ima realne temelje, a to potvrđuje i činjenica da bi napokon trebale nastupiti u najjačem sastavu (što se već godinama nije dogodilo). Izbornica Majoli prijavila je sljedeće tenisačice: Anu Konjuh (48. na WTA listi), Petru Martić (79.), Donnu Vekić (107.), Taru Würth (342.) i Petru Marčinko (928.). I tom se sastavu nema što predbaciti, bez obzira na to što imamo i Janu Fett, Antoniju Ružić, Dariju Jurak... No i među izabranim igračicama ne manjka ni mladosti ni iskustva i, što je najvažnije, pozitivne energije. Jer netko treba povući, kao što je Gojo povukao u Davisovu kupu.

Srpkinje jake

No, čak i da nastupe u najjačem sastavu, našima neće biti lako. Među tenisačicama nemamo tako jak i uigran par kao što su Mektić i Pavić kod muškaraca, pa ćemo pobjede tražiti uglavnom u singlovima. A tu Slovenija dolazi s Tamarom Zidanšek, 22. igračicom svijeta, Mađarska s Anom Bondar (75.), a bit će jaka i Srbija (Krunić i Danilović), no čini nam se da će ovaj put na potezu ipak biti - Hrvatice.

