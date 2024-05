PSG je dokazao da basnoslovni novac ne garantira uspjeh! Potrošili su milijarde i potjerali prave talente

Prošlo je 13 godina otkako je Katarska sportska investicijska grupa (QSI) kupila Paris Saint-Germain i otkako su Parižani postali jedan od najbogatijih klubova u svijetu, a predstavljena očekivanja nisu ni približno ostvarena. Naime, otkako je grupa predvođena katarskim biznismenom Nasserom Al-Khelaifijem 2011. kupila PSG, navijačima je obećano da će PSG svake sezone pod njihovom vladavinom osvojiti naslov francuskog prvaka, ali i da će prvi put u klupskoj povijesti osvojiti naslov pobjednika Lige prvaka.

Obećanja nisu ispunjena

Nijedno od tih obećanja nije ispunjeno. PSG je u proteklih 13 sezona tri puta ostajao bez naslova prvaka u domaćem prvenstvu (Montpellier 2012., Monaco 2017. i Lille 2021.). Na prvu ne zvuči nimalo loše osvojiti deset naslova prvaka u proteklih 13 godina, no kad uzmemo u obzir da su Parižani u svakoj od tih proteklih 13 sezona bili dvostruko vrednija momčad od svojeg prvog najjačeg konkurenta, ali i da se u PSG-u potrošilo 1,83 milijarde eura na transfere u tom periodu, onda je nešto lakše shvatiti zašto bi se ovaj omjer smatrao neuspješnim.

VIDEO Luka Modrić plakao nakon drame: 'Ovo bi mogao biti kraj'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najveće razočaranje u katarskoj vladavini PSG-a činjenica je da nisu osvojili naslov u Ligi prvaka. Posebno se to očekivalo u vremenu kad su imali uvjerljivo najbolji napadački trojac svijeta koji su činili Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappé. Zapravo, u ovih 13 godina su samo jednom dosegnuli finale (2020.) a u čak pet od posljednjih 12 sezona ispadali su u osmini finala, znatno ranije od očekivanog. Ove su sezone dogurali nešto dalje, do polufinala, no tamo ih je izbacila Borussia Dortmund s ukupnih 2:0, po svim mogućim parametrima autsajder u tom dvoboju.

Jedan od najvećih misterija modernog nogometa je kako PSG s multimilijarderima na čelu i nerijetko ponajboljom svjetskom momčadi nema europskog uspjeha. Teško je izdvojiti bilo koji definitivan zaključak kao odgovor na to pitanje, međutim moguće je zamijetiti neke bizarnosti u modelu funkcioniranja kluba, posebice u sportskom sektoru.

Ne postoji klub u svijetu koji ima tako visoku razinu kvalitete u nogometnoj školi, a da je pritom toliko malo upotrebljava. Frapantna je brojka koja nam pokazuje da se može napraviti cijeli sastav igrača koji nakon prolaska PSG-ove nogometne akademije nisu dobile priliku u seniorima kluba, a da su na kraju napravili iznimno dobre karijere. Taj sastav igrača trenutačno ima vrijednost na tržištu od 477 milijuna eura, a Parižani su na njima izlaznim transferima inkasirali sve zajedno tek 62 milijuna eura.

Čisto da dobijemo neku sliku, spomenut ćemo tek nekoliko primjera. Prvi vratar francuske reprezentacije i Milana Mike Maignan nije dobio nijednu priliku u seniorima PSG-a, potom je prodan u Lille za milijun eura, a poslije je baš on bio jedan od glavnih razloga zašto je Lille uzeo naslov PSG-u. Poslije je odradio transfer u Milan, postao jedan od najboljih vratara svijeta te mu se vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura.

Najbolji primjer iz ove sezone je ofenzivni veznjak Xavi Simons, kojeg je PSG otpisao da bi ove sezone u Leipzigu odigrao fantastično, s devet golova i 15 asistencija, a vrijednost mu narasla na 80 milijuna eura. Sličan primjer tome je i Christopher Nkunku kojeg je 2019. PSG prodao u Leipzig za 19 milijuna eura, a u četiri godine u Leipzigu Nkunku je postao najbolji strijelac Bundeslige te bio prodan u Chelsea za 60 milijuna eura.

Brojni su tu još sjajni pojedinci, poput Bayernova Kingsleyja Comana koji je u devet od deset sezona profesionalne karijere osvajao naslove prvaka u Juventusu i Bayernu, potom redom igrača koji su članovi seniorske francuske reprezentacije kao što su Ferland Mendy iz Real Madrida, Adrien Rabiot iz Juventusa, Moussa Diaby iz Aston Ville te Matteo Guendouzi iz Marseillea. Umjesto da su plaćali puste milijune za igrače poput Nuna Mendesa i Manuela Ugartea, mogli su iz svojeg dvorišta promovirati igrača u najmanju ruku iste kvalitete, ako ne i bolje.

S druge strane, kad pogledamo na mlade domaće talente kojima je PSG zaista davao šanse, puno je više otjeranih koji su uspjeli. Primjerice, u ovoj sezoni Lige prvaka PSG je od momčadi u nokaut-fazi bio drugi najlošiji po količini igrača iz svoje nogometne škole. Imali su ih trojicu – Presnela Kimpembea, Warrena Zaïre-Emeryja i Kylianova mlađeg brata Ethana, koji doduše nije dobio značajnu minutažu. Uz sve to, PSG je prije pet godina ukinuo drugu momčad koja je igrala u četvrtom rangu francuskog nogometa, tako da mladi talenti ne mogu ni imati iskustvo seniorskog nogometa unutar kluba. Domaći talenti redovito su tjerani bez strpljenja, a mahom su kupovani strani igrači koji se često i nisu dokazali. Puno odluka se ispostavilo promašajima u tom kontekstu.

Novac važan, model važniji

Rezultati govore sve. PSG u 11 godina u kojima su bili ili najbogatiji ili jedan od najbogatijih klubova svijeta nije došao na klupski tron te je time dokazana teorija da samo basnoslovnim trošenjem novca na najbolje igrače svijeta ne možeš garantirati uspjeha. Novac je itekako važan, ali logičan sportski model poslovanja u nogometnim klubovima je još važniji. Zato je, recimo, Manchester City uspješniji, jer uz ogroman novac ima i jasan model.

GALERIJA Dinamo je potvrdio naslov prvaka! Ademi zabio za veliko slavlje na Maksimiru