DVODNEVNI SKUP

Prvi dan HOO-ove konferencije u znaku zanimljivih panela i prezentacija

Osijek: Otvorenje Godišnje konferencije Hrvatskog olimpijskog odbora 2025.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.11.2025.
u 18:08

Dvodnevnoj godišnjoj konferenciji Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) ove godine domaćin je Osijek, a prvi dan obilježile su prezentacije i paneli na temu Hrvatski olimpijski odbor 2021 - 2025: Ponosni na prošlost, posvećeni budućnosti

Nakon pozdravnih govora dopredsjednice HOO-a Sande Čorak, županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak i predsjednika Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančića, direktor Ureda za NSS i razvojne programe HOO-a Neven Šavora predstavio je spektar djelatnosti kojima se bavi krovna udruga hrvatskog sporta, podsjećajući i na velebne uspjehe hrvatskih sportaša od Olimpijskih igara u Tokiju 2020. do danas.

O suradnji HOO-a s MUP-om i MORH-om, načinima pomoći hrvatskom sportu i podršci vrhunskim sportašima, govorili su na prvom panelu državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg i načelnik Policijske akademije u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova Josip Ćelić. S njima je u razgovoru sudjelovao i Neven Šavora. O upravljačkim i organizacijskim aspektima uspješnosti Hrvatskog nogometnog saveza u međunarodnim okvirima govorio je Josip Tomaško iz HNS-a, a primjere dobre prakse u upravljanju i organizaciji nacionalnih sportskih saveza, na primjeru Hrvatskog judo saveza, prezentirala je njegova čelnica Sanda Čorak.

Uslijedili su novi zanimljivi paneli. Najprije Od vizije do provedbe: zajednička strategija sportskog razvoja, u kojem su sudjelovali načelnik Sektora za krovna sportska udruženja i sportske građevine u Ministarstvu turizma i sporta Darko Vučić, predsjednik sportske zajednice Osječko-baranjske županije Josip Ergović, predsjednik zajednice Osječkog sporta Alen Nađsombat, te u ime organizatora konferencije, dopredsjednica HOO-a Sanda Čorak. Nakon toga su na temu administracije i upravljanja sportskim sustavima iskustva razmijenili Neven Šavora, Zoran Vulić (Hrvatski nogometni savez) te vodeći dužnosnici lokalne sportske zajednice Alen Nađsombat i Dubravko Ižaković.

Osječka Koncertna dvorana „Franjo Krežma“ bila je vrlo dobro popunjena, što samo svjedoči o zanimljivosti tema HOO-ove konferencije koja se nastavlja u četvrtak.
Ključne riječi
Osijek konferencija HOO

