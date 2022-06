Prva tri mjesta bi vas mogla iznenaditi: Ovo je 10 najskupljih transfera ovog ljeta

Iako smo praktički tek na početku ljetnog prijelaznog roka, tržište je poprilično aktivno, definitivno aktivnije u ovom periodu nego bilo koje druge sezone. Velik razlog tome su rani počeci priprema i nacionalnih prvenstava budući da se u studenom i listopadu održava Svjetsko prvenstvo u Kataru. Samim time klubovi, uprave i stručni stožeri žele što je ranije znati svoje kadrove i mogućnosti za iduću sezonu.

Već u ovako ranoj fazi prijelaznog roka u najjačim ligama svijeta potrošene su stotine milijuna eura za pojačanja, a do kraja prijelaznog roka sigurno će, kumulativno gledano, u pojedinim ligama biti potrošeno i više od milijardu eura.

Stoga idemo pogledati koji su to transferi ovoga ljeta bili najskuplji za kupce i najunosniji za prodavače. Točnije, pogledat ćemo deset financijski najizdašnijih, od desetog, pa sve do prvog.

Također, jako je bitno naglasiti da ovdje neće biti nekih velikih imena koja su ili odradila besplatne transfere, ili otišla na posudbe, pa unatoč njihovoj popularnosti, kvaliteti i statusu, takvih igrača nema na popisu. Primjerice, neće biti imena poput Romelua Lukakua (posudba iz Chelseaja u Inter), Paula Pogbe (besplatan transfer iz Man. Uniteda u Juventus), Antonija Rudigera (besplatan transfer iz Chelseaja u Real Madrid), Angela Di Marije (besplatan transfer iz PSG-a u Juventus), pa ni našeg Ivana Perišića (besplatan transfer iz Intera u Tottenham).

Pa krenimo!

10. Diego Carlos (Sevilla -> Aston Villa) 31 milijun eura

Foto: Aston Villa

Prije dvije sezone ovaj stasiti 29-godišnji Brazilac bio je na meti većine najvećih europskih klubova. U svojim redovima htjeli su ga Chelsea, Liverpool, Barcelona, Juventus i Bayern, no nakon protekle sezone Carlos je malo pao u drugi plan pored svojih momčadskih kolega iz Seville, posebice potencijala kao što je francuski reprezentativac Jules Kounde. Uz to, Carlos više nije 27-godišnjak kao što je bio u tom periodu, pa je i to jednim dijelom utjecalo da se interes onih najvećih pomalo ugasio prema brazilskom reprezentativcu sa šest upisanih nastupa. No, u Premier ligi možete odraditi poprilično unosan transfer čak i ako niste među onim najvećim klubovima, pa će tako Carlos igrati kod Stevena Gerrarda u Aston Villi. Iako je doveden kao veliko pojačanje, neće mu se biti baš toliko lako probiti u prvih 11 jer su Tyrone Mings i Ezri Konsa postali stupovi obrane.

9. Sadio Mane (Liverpool -> Bayern) 32 milijuna eura

Foto: Bayern Munchen

Definitivno jedan od najvećih poteza ovog ljeta. Svi su se pitali koju će to zamjenu njemački prvak pronaći nakon odlaska možda i najboljeg centralnog napadača današnjice, Roberta Lewandowskog. Uprava kluba, a prvenstveno direktor Hasan Salihamidžić ugrabili su priliku kad su čuli da Mane više nema namjeru biti igrač Liverpoola, unatoč njegovom ugovoru. Možda se za igrača koji ima 30 godina odšteta od 32 milijuna eura čini visoko, ali ovdje pričamo o Maneu, čovjeku koji je u protekle tri-četiri godine izrastao u jednog od 3-4 najbolja krilna igrača u svijetu, a ove se sezone u Liverpoolovom sustavu fantastično adaptirao na novu poziciju centralnog napadača na kojoj je u drugoj polusezoni 2021./2022. briljirao. U svojem periodu pod Jurgenom Kloppom na Anfieldu Mane je ubilježio 269 nastupa, uz 120 pogodaka i 49 asistencija, a uzevši u obzir stil igre na koji je naviknuo pod Kloppom, ne bi trebao imati nikakvih problema pri navikavanju na stil igre u Bundesligi. Lewandowskog će biti gotovo pa nemoguće zamijeniti, ali se unatoč tome mora priznati da je ovo jedna od najboljih mogućih zamjena koju su mogli naći na tržišu.

8. Brenden Aaronson (Salzburg -> Leeds) 33 milijuna eura

Foto: Leeds United

Ovaj transfer definitivno spada u skupinu rizičnih skupih kupnji mladih talenata, ali kad pogledamo kontekst ovog posla, ima nešto više smisla i logike. Naime, ofenzivni veznjak (21) iz Sjedinjenih Američkih Država je baš kod sadašnjeg trenera Leedsa, Jesseja Marscha (također iz SAD-a) dobio svoju prvu seniorsku priliku u Salzburgu, te je to povjerenje višestruko opravdao. Uz našeg Luku Sučića Aaronson je bio najbolji kreativac lige, upisavši najviše ključnih dodavanja u prvenstvu i kreiravši najviše čistih izglednih prilika za pogodak svojim sugračima, a k tome je dodao šest pogodaka i 11 asistencija. Kao 21-godišnji mladić već je upisao 21 nastup za nacionalnu vrstu sve jačeg SAD-a i jedan je od njihovih najvažnijih nogometaša. Osim Aaronsona, Marsch je u Leeds iz Salzburga doveo i desnog bočnog igrača, Danca Rasmusa Kristensena za 13 milijuna eura.

7. Nayef Aguerd (Rennes -> West Ham) 34 milijuna eura

Foto: West Ham

Prema svim mišljenjima i ocjenama koje kolaju u užim nogometnim krugovima, stručnjaci s tržišta, ali i navijači, prozvali su ovaj transfer najlošijom vrijednosti za novac od zasad zaključenih transfera. Aguerd je nakon dolaska iz Dijona u Rennes 2020. odigrao dvije dobre sezone, no nije to bilo ništa spektakularno kao što smo vidjeli od stopera poput, primjerice, Christiana Romera ili Ibrahime Konatea koji su plaćeni istom cifrom. Isto tako, nije poznato čiju će poziciju uzeti Aguerd budući da je Craig Dawson odigrao jednu sezonu iz snova te da je Kurt Zouma jedna od najskupljih investicija u povijesti kluba. Za West Ham, koji slovi za razuman klub koji ne troši astronomske cifre, ovo se barem zasad čini kao velika cifra za jednog solidnog braniča koji nije baš ni neki mladić budući da ovaj marokanski reprezentativac ima 26 godina.

6. Fabio Vieira (Porto -> Arsenal) 35 milijuna eura

Foto: Arsenal

Megazvijezda portugalske Lige Nos te portugalske U-21 reprezentacije konačno je pronašla svoju novu destinaciju izvan domaćeg dvorišta. Nakon pretprošle sezone u kojoj se lagano uhodavao u seniorsku momčad iz one juniorske, Vieira je prošle sezone doslovno eksplodirao, postavši jedan od najboljih kreativaca u prvenstvu. U dresu gotovo pa besprijekornog Porta u sezoni 21./22. ofenzivni veznjak je upisao sedam pogodaka i 17 asistencija. Osim njegovog sjajnog napadačkog doprinosa, jako je važno naglasiti da Vieira može pokriti sve pozicije u veznom redu i napadu. Ove je sezone igrao na pozicijama obrambenog veznog, središnjeg veznog, napadačkog veznog, lijevog i desnog krila, lažne devetke te klasične 'špice', tako da navijači Arsenala ne moraju previše brinuti o njegovoj "borbi za mjesto" sa sjajnim Norvežaninom Martinom Odegaardom budući da obojica mogu biti na terenu u isto vrijeme. Isto tako, u posljednje vrijeme je većina transfera Portugalaca u Premier ligu završeno poprilično uspješno (Dias, Cancelo, Silva, Neves, Sa...). Vidjet ćemo hoće li Vieira nastaviti tu tradiciju.

5. Sven Botman (Lille -> Newcastle) 37 milijuna eura

Foto: Newcastle United

Za ovaj transfer su i prije ljeta gotovo svi bili sigurni da će se dogoditi, jer Botman je bio blizu potpisa za Newcastle još na zimu. Pretpošle sezone Botman je u dresu Lillea bio jedan od najzaslužnijih za šokantno osvajanje naslova prvaka francuske lige ispred PSG-a, a ove je sezone ostao na visokoj razini makar je Lille drastično pao. U ovom trenutku je Botman predobar igrač za Lille, a projekt Newcastlea pod novim vlasnicima i trenerom Eddiejem Howeom čini se kao velika prilika, što s financijske, što s rezultatske strane, jer nemojmo zaboraviti da je Newcastle u drugom dijelu prošle sezone (otkako je Howe došao na zimu) bio treća momčad Premier lige po osvojenim bodovima, samo iza Manchester Cityja i Liverpoola. Botmanove specijalnosti su odlična igra nogom i precizna dodavanja za stopera, a u obrambenom smislu jedan je od najboljih igrača Europe po blokiranim udarcima suparnika.

4. Erling Braut Haaland (Borussia D. -> Manchester City) 60 milijuna eura

Foto: Manchester City

Da vam je netko prije 15-20 godina rekao da ćemo transfer od 60 milijuna eura nazivati "bagatelom", ne samo da mu ne biste povjerovali, nego biste mu sigurno rekli da je totalno poludio. Evo nas u 2022. godini i transfer Erlinga Haalanda iz Borussije Dortmund u Manchester City doima se nevjerojatno jeftinim. Ipak je riječ o čovjeku koji sa svojom 21 godinom života u karijeri ima već 155 pogodaka, koji je i u Salzburgu i Borussiji u prosjeku zabijao više od gola po utakmici te čovjeku koji u ovako ranoj fazi karijere već ima 23 pogotka u Ligi prvaka, i to u samo 19 nastupa. Takve sulude brojke s 21 godinom nije imao nijedan nogometaš u povijesti, ni Messi, ni Ronaldo, ni Mbappe, pa čak ni legende poput Pelea, Ronalda Nazarija i Eusebija. Kad pri tome svemu dodamo činjenicu da je Haaland od djetinjstva uistinu navijao za Manchester City (otac Alf-Inge je igrao tamo i tamo je proveo prve godine svojeg života), onda ovaj transfer izgleda kao savršen fit. Zamislite samo kombinaciju De Bruynea kao asistenta i Haalanda kao strijelca, na prvu zvuči nezaustavljivo, vidjet ćemo hoće li se to i obistiniti.

3. Richarlison (Everton - Tottenham) 70 milijuna eura

Foto: Tottenham Insight

Antonio Conte se ne šali prije početka nove sezone. Nakon što je u samo pet mjeseci na klupi uspio Spurse dovesti s devetog na četvrto mjesto, Talijan po svojem običaju u novoj sezoni ide na sve ili ništa. Nakon što je klub potpisao već dva sjajna pojačanja, Ivana Perišića iz Intera te Yvesa Bissoumu iz Brightona, Conte i predsjednik Daniel Levy su odradili svoju najskuplju ljetnu investiciju. Brazilski reprezentativac Richarlison baš je posljednjeg dana lipnja potpisao za Spurse, a Everton će dobiti velikih 70 milijuna eura odštete. Iako Richarlison ima vrsnu napadačku kvalitetu (48 pogodaka u Premier ligi u četiri sezone), bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će njegova bahata i egoistična persona funkcionirati pored psihološkog tiranina kao što je Conte. Ili će ga Talijan odmah uspjeti dovesti u red, ili će doći do raspada sistema. Teško da će kod ovog transfera biti ikakve sredine, ili će biti pun pogodak ili bolni i skupi promašaj.

2. Darwin Nunez (Benfica -> Liverpool) 75 milijuna eura

Foto: Liverpool F.C.

Mnogi ljudi prije njegovog transfera u Liverpool uopće nisu znali tko je Darwin Nunez, pa ste na društvenim mrežama mogli vidjeti komentare poput "budale daju 75 milijuna za anonimca" ili "pa tko je sad ovaj?". E, taj je momak iz Urugvaja s razlogom bio možda i najpoželjnije ime ovog prijelaznog roka. Za njega su bili zainteresirani Bayern, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter, Chelsea i Arsenal, a Nunez je na kraju izabrao Liverpool jer, kako sam kaže, nijedan trener u svijetu ne zna pretvarati dobre potencijale u svjetsku klasu kao Jurgen Klopp. Nunez bi u klubu trebao zamijeniti Sadija Manea koji je posljednjih mjeseci bio glavna špica kluba, no za to mjesto će se natjecati s još jednim sjajnim nogometašem, Portugalcem Diogom Jotom. Prošle sezone u Benfici Nunez je u 38 nastupa sudjelovao u 40 pogodaka (34 gola i 6 asistencija), a najviše je očiju privukao na sebe kad je u grupnoj fazi Lige prvaka dva puta bio zaslužan za rušenje velike Barcelone. Urugvajci tvrde da je riječ o novom Edinsonu Cavaniju, što je prilično visoka ljestvica za dosegnuti budući da je Cavani po postignutim golovima ima mjesto među deset najboljih napadača svijeta u cijelom 21. stoljeću.

1. Aurelien Tchouameni (Monaco -> Real Madrid) 80 milijuna eura

Foto: Real Madrid

"Kad sam vidio kako se Real redovito vraćao u nokaut fazi Lige prvaka ove sezone, rekao sam svojem menadžeru da napravi sve što je u njegovoj moći kako bih završio tamo", rekao je 22-godišnji zadnji vezni francuske reprezentacije Aurelien Tchouameni, koji ima sve predispozicije postati jedan od najboljih zadnjih veznih na svijetu. Zanimljivo, Tchouameniju je prvu priliku u seniorskom nogometu dao tadašnji trener Monaca Niko Kovač, a od tog trenutka Tchouameni je bio sve bolji i bolji, do te mjere da je ove sezone postao daleko najbolji obrambeni vezni francuske lige i da mu nitko na toj poziciji nije bio ni blizu. Osim što je najbolji igrač liga petice po presječenim loptama, Tchouameni je briljantan i u kategorijama zračnih duela, klizećih i stajaćih startova te progresivnih dodavanja. Kao i prošle godine dovođenjem Eduarda Camavinge, ovim transferom Real polako priprema teren za situaciju u kojoj Luka Modrić (37), Toni Kroos (32) i Casemiro (30) više neće biti u mogućnosti igrati na najvišoj razini. Možda se to još neće dogoditi ni ove, pa ni iduće sezone, ali francuski momci su dovedeni kao vrlo mladi i neće im biti problem čekati pravu priliku pored možda i najboljeg, a po trofejima definitivno najuspješnijeg veznog reda u povijesti nogometa