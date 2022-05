Svi znamo tko su najbolji strijelci, no tko su najbolji asistenti u svijetu?

Kao što je legendarni veznjak legendarne generacije Manchester Uniteda Roy Keane rekao, u nogometu nema teže i važnije stvari od zabijanja pogotka. Ni pretrčani kilometri, ni točna dodavanja, ni odrađeni presinzi ne mogu se u važnosti mjeriti sa stavljanjem nogometne lopte u protivničku mrežu. Na kraju krajeva, to je jedina statistička kategorija koja se broji pri ishodu susreta.

Stoga nije previše čudno da najbolji strijelci u svjetskom nogometu imaju najviše navijačke, medijske, ali i stručne pažnje. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Erling Braut Haaland; sve ovo su s razlogom najspominjanija imena u današnjoj nogometnoj klimi jer najčešće dovode prevagu u svojim momčadima i reprezentacijama.

Po toj logici ne toliko veliku važnost, ali poprilično veliku važnost imaju oni igrači čija dodavanja prethode pogotku, jednostavnije asistenti. Nogometaši koji znaju pronaći strijelca u mat-situaciji za postizanje pogotka zasluženo imaju reputaciju inteligentnih igrača, jer biti dobar asistent ne podrazumijeva samo biti potkovan dobrom tehnikom dodavanja, nego i biti vrhunski nogometno potkovan na mentalnoj razini, znati izabrati dobar trenutak i razumjeti kretnje, kako svojeg suigrača, tako i protivničkih braniča.

Činjenica je da se, iz gore navedenih opravdanih razloga, o asistentima u prosječnom nogometnom razgovoru ne priča ni približno često koliko o strijelcima, pa se samim time nogometni puk znatno manje informira o najboljim asistentima nego li o najboljim strijelcima.

To nam je jako dobar povod za baciti pogled na pet najjačih svjetskih nogometnih liga, akumulirati ih pod jedan zajednički nazivnik i pitati se: Kojih je to deset nogometaša u društvu najboljih asistenata u najmoćnijim i najkvalitetnijim nacionalnim prvenstvima svijeta?

Samo da prije početka Top 10 ljestvice razjasnimo jedan kriterij: Ako su dva nogometaša upisala isti broj asistencija, više je rangiran onaj koji je taj broj asistencija ostvario u manje odigranih minuta na terenu. Pa, započnimo!

10. David Raum (Hoffenheim) 11

Ono što je prošle sezone u Bundesligi bio Borna Sosa u Stuttgartu, to je ove sezone David Raum u Hoffenheimu. Još uvijek mladi (24) igrač s lijeve strane terena prošle je sezone svojim centaršutevima i lucidnim dubinskim dodavanjima oduševio u redovima Greuther Furtha pri ulasku iz druge u prvu Bundesligu, a Hoffenheim je odlično iskoristio činjenicu što mu je istekao ugovor i doveo ga bez odštete.

Raum je pokazao nevjerojatan tajming za centaršut te je bio najčešći asistent našem Andreju Kramariću. Pokazao je i prilagodljivost jer je u Bundesligi ove sezone igrao kao lijevi bočni, lijevi krilni bočni i lijevo krilo, sve zavisno od sustava kojeg je strateg trener Sebastian Hoeness izabrao, a njegove ovosezonske igre dovele su ga i do statusa prvotimca u njemačkoj reprezentaciji, za koju je u posljednjih šest mjeseci skupio pet nastupa. S 11 asistencija Raum je u biranom društvu; samo su dva braniča na ovoj ljestvici deset najboljih asistenata.

9. Ousmane Dembele (Barcelona) 11

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Cadiz - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 18, 2022 FC Barcelona's Ousmane Dembele in action with Cadiz's Luis Alfonso Espino REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Iako zbog narativa oko ugovora te nevjerojatno visoke cijene kojom je doveden (140 milijuna eura), ljubitelji španjolskog nogometa pričaju da je debelo ispod svoje razine, u ovom trenutku u cijeloj španjolskoj Primeri nema boljeg asistenta od Dembelea. Upisao je Francuz 11 asistencija kao i njegov sunarodnjak Karim Benzema, no Dembele je ispred velikog Karima jer je do ove brojke došao u znatno manje nastupa, samo njih 18!

U ovom trenutku u ligama petice nijedan nogometaš nema više asistencija na 90 odigranih minuta (0.81) nego Dembele, a jako je važno dodati da je pri sedam od ovih 11 situacija Dembele prvo napravio višak driblingom. Dakle, ne samo da asistira, nego si i sam otvori priliku za tu asistenciju. Da nema problema s ozljedama, mladom Francuzu bi samo nebo bilo granica.

8. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 12

Nakon pet sezona kontinuirane ofenzivne briljantnosti nije pretjerano reći da je Trent Alexander-Arnold prvi istinski nasljednik Davida Beckhama u engleskom nogometu. Još od kasnih devedesetih kad je Becks uništavao suparničke obrane suludim centaršutevima nismo vidjeli nogometaša koji je toliko kreativan, ali ni nogometaša koji ima takvu tehniku ubačene lopte.

U posljednje četiri sezone desni bočni Liverpoola je tri puta srušio rekord engleske Premier lige po broju asistencija za jednog braniča, a ne bi bilo čudo ni da sruši onaj posljednji rekord (13) kojeg je upisao. Da, njegove obrambene sposobnosti nisu na razini napadačkih, ali isto tako nisu ni približno loše koliko se priča među nogometnim navijačima. No, kad se priča o samim asistencijama, u tom segmentu igre trenutno u svijetu ne postoji bolji branič.

7. Domenico Berardi (Sassuolo) 12

Foto: Luca Amedeo Bizzarri / ipa-agency.net Domenico Berardi of US SASSUOLO in action during the Serie A match between US Sassuolo and Atalanta BC at Mapei Stadium-Citta del Tricolore on April 10, 2022 in Reggio Emilia, Italy. Photo: Luca Amedeo Bizzarri / ipa-agenc/IPA

Domenico Berardi je jedna kontinuirana nogometna zvijer o kojoj se, vjerojatno zbog kluba u kojem igra, ne priča dovoljno često. Od 2014. godine ovaj 27-godišnji reprezentativac Italije samo je jednom u sezoni upisao manje od 20 u zbroju golova i asistencija, a takav kontinuitet nije zabilježio nijedan igrač Serie A u ovom stoljeću!

Desni krilni napadač Sassuola svoju igru temelji na nepredvidivosti. Kad primi loptu na desnoj strani, protivnici ne znaju hoće li se okrenuti na lijevu nogu prema sredini i zapucati, hoće li se namjestiti na desnu nogu pa gađati prvu vratnicu, hoće li ubaciti, podvaliti loptu, pokušati dribling, podvaliti lažnjak... Ova sezona mu trenutno stoji na 12 asistencija i 15 pogodaka, čime je najbolji asistent lige te peti najbolji strijelac lige, a u top 10 društvu i strijelaca i asistenata već se našao uzastopno u tri posljednje sezone.

6. Marco Reus (Borussia D.) 12

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA From left: Jude BELLINGHAM (Borussia Dortmund), Marco REUS (Borussia Dortmund), Erling HAALAND (DO), disappointed, frustrated, rejected, action. Football 1st Bundesliga season 2021/2022, 31.matchday, matchday31. FC Bayern Munich-Borussia Dortmund on April 9th, 2022, ALLIANZARENA Munich. Photo: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA

Reus je već punih deset godina u dortmundskoj Borussiji i već posljednje tri-četiri godine nema status glavne zvijezde u klubu, a nerijetko ni prvotimca. Gledao je kako kroz klub prolaze zvijezde poput Lewandowskog, Gotzea, Aubameyanga, Dembelea, Pulišića, Sancha, pa sada i Haalanda, te su u tim trenucima svi bili smatrani većim zvijezdama od njega. No, svi su prodani u europske velikane, a Reus je i dalje nastavio producirati vrhunske brojke za "Milionere".

Unatoč svim ozljedama koje su ga mučile tijekom karijere, Reus je i dalje većinu sezona dvoznamenkast ili u golovima ili u asistencijama, a ukupna brojka od 266 direktnih sudjelovanja u golovima (153 pogotka i 113 asistencija) u 354 nastupa je izrazito impresivna čak i kad ne uzmemo u obzir da gotovo u pola tih utakmica zdravstveno nije bio na sto posto. Sigurno jedna od najvećih legendi u povijesti kluba iz Dortmunda.

5. Christopher Nkunku (Leipzig) 13

Foto: Kim Price April 20, 2022: Christopher Nkunku of RB Leipzig shoots during RB Leipzig against FC Union Berlin, DFB-Pokal Semi-final at Red Bull Arena, Leipzig, Germany. Kim Price/CSM. Photo via Newscom Photo: Kim Price/NEWSCOM

Novi trener Leipziga, 36-godišnji Talijan Domenico Tedesco je nakon odlaska bivšeg stratega Jesseja Marscha u Leeds na polusezoni napravio jednu od najimpresivnijih taktičkih promjena koje se možemo sjetiti u recentno vrijeme. Nominalnog veznjaka Christophera Nkunkua je prebacio s pozicije veznjaka na napadača. Nkunku, inače potomak akademije PSG-a, je i prije te promjene igrao vrlo dobro, ali nakon nje je postao svjetska klasa i jedan od najboljih ofenzivaca općenito ove sezone.

U Bundesligi je ove sezone upisao 13 asistencija, no kad zbrojimo i njegove nastupe u ostalim natjecanjima Nkunku je na nevjerojatnoj brojci od 31 pogotka i 20 asistencija, i to u samo 48 nastupa, što znači da sigurno od njega u svakoj utakmici imate barem gol ili asistenciju, čak i više od toga. Činjenica da ima veliki broj i golova i asistencija produkt je njegovog sjajnog donošenja odluka u izrazito malo vremena u kaznenom prostoru. Postoje mnogi vrsni strijelci koji znaju zabiti iz svakakvih situacija, no rijetki su oni koji u takvim gužvama znaju vrhunski izvagati između udarca i dodavanja i gotovo uvijek pogoditi u svojoj odluci. Koji god ga klub ovog ljeta želi dovesti u svoje redove, dajte mu sve što želi jer se ovakav nogometaš jako rijetko dogodi.

4. Mohamed Salah (Liverpool) 13

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI Villarreal, Spain, 3rd May 2022. Mohamed Salah of Liverpool FC during the UEFA Champions League match at Estadio de la Cerámica, Villarreal. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage Photo: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATION

Briljantni Mo je većinom poznat zbog svojih golgeterskih sposobnosti (30 golova ove sezone u 44 nastupa u svim natjecanjima), pa se zbog te briljantnosti vrlo lako zaboravi koliko je Mo Salah dobar asistent, da budemo egzaktniji, četvrti najbolji asistent svijeta za sezonu 2021./2022. te najbolji asistent Premier lige, ispred renomiranih asistenata poput Kevina de Bruynea, Paula Pogbe, Trenta Alexander-Arnolda, Bernarda Silve, Masona Mounta i ostalih moćnih kreatora.

Činjenica da su Salahove asistentske moći podcijenjene zbog njegove sjajne završnice zapravo mu u jednu ruku jako pomaže, jer suparnici budu toliko fokusirani na njegov potencijalni udarac prema golu da time otvaraju prostor njegovim suigračima. No, treba to i uočiti, a Salah to izrazito dobro radi te, kad je za to pravo vrijeme, nesebično poslužuje Manea, Jotu, Diaza i Firmina.

3. Lionel Messi (PSG) 13

Foto: Liewig Christian/ABACA/ABACA Paris Saint-Germain Lionel Messi during the Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) v RC Lens football match at Parc des Princes stadium in Paris, France on April 23, 2022. Paris Saint-Germain have won the Ligue 1 title after drawing 1-1 with Lens on Saturday. It looked as if they might have to wait another week to confirm their victory, and were booed off at half-time after a stubborn Lens made life difficult for PSG's star-studded squad. However, the most gilded jewel of all, Lionel Messi, opened the scoring in the 68th minute to secure his first trophy since joining the club from Barcelona last summer. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM Photo: Liewig Christian/ABACA/ABACA

Da pričamo o bilo kojem drugom nogometašu, ova brojka bi vrlo vjerojatno bila čudesno postignuće. No, ovo je jedan od najboljih nogometaša svih vremena (po mnogima i najbolji svih vremena), pa je stoga maksimalno pošteno da za njega ne vrijede isti standardi. Kad uzmemo u obzir njegove protekle sezone ova je za njega ispod svakog očekivanja. Čak i s velikih 13 asistencija, to je za Messija pad od čak 27 posto uzevši u obzir njegov sezonski prosjek (18). Kod pogodaka je taj pad znatno drastičniji, s prosječnih 32 po sezoni na slabašna četiri ove sezone (pad od čak 87 posto).

No i s takvim neviđeno visokim padovima u odnosu na vlastite standarde, čudesni Argentinac je i dalje jedan od najboljih kreatora u Europi. To valjda i više nego dovoljno govori o kakvoj se nogometnoj veličini radi. Međutim, nije Messi najbolji asistent Paris Saint-Germaina ove sezone...

2. Kylian Mbappe (PSG) 15

Najbolji strijelac lige, najbolji asistent lige. Što drugo reći za Kyliana Mbappea nego da je s apsolutno opravdanim razlogom toliko navikan i popularan. Možemo pričati o 'farmerskim ligama' i nekim suludim izlikama koliko god želimo, ali sama činjenica da je i po golovima i po asistencijama ispred veličina kao što su Neymar i Messi govori sama za sebe.

Baš su asistencije ono što je Mbappeovu igru ove sezone podignulo na još jednu višu razinu. Uoči ove sezone nijednom u PSG-u nije upisao dvoznamenkasti učinak u asistencijama, a sada se to drastično promijenilo. Kao što je i prije u ovoj ljestvici spomenuto, biti dobar strijelac znači zabijati iz svake situacije, a biti dobar napadač znači u tih pola sekunde znati izvagati kada je najbolje pucati, a kada je najbolje dodati loptu suigraču za gol. Ove je sezone taj segment igre Mbappe doveo s 0 na 100.

1. Thomas Muller (Bayern) 17

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - April 23, 2022 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates with a replica trophy and teammates after winning the Bundesliga REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO./File Photo Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Najbolji asistent u povijesti Bayerna, treći u povijesti po dugovječnosti u klubu te treći po broju pogodaka u povijesti kluba. Thomas Muller možda nikad nije bio ona istinska nogometna superzvijezda, ali nas zato pogled na kompletno 21. stoljeće upućuje na činjenicu da je rijetko koji nogometaš postigao ono što je postigao 32-godišnji Muller; 34 velika klupska trofeja, naslov svjetskog prvaka s Njemačkom te više od 300 pogodaka i više od 300 asistencija u svojih 800 nastupa u karijeri.

No, u posljednjih par godina Muller je prepustio pogotke drugima (uglavnom Robertu Lewandowskom) i fokusirao se na kreaciju. Nevjerojatan podatak je da Muller u posljednje tri sezone ima minimalno 25 asistencija u svakoj, a brojka je na ukupnih 77 asistencija u protekle tri sezone. Što je najbolje od svega, Mullerova dodavanja su rijetko kad neke čudesno-impresivne lopte, većinom su to izrazito logična dodavanja koja jednostavno imaju smisla i u kojima Muller ne komplicira; vidi napadača u dobroj poziciji i pronađe ga izrazito preciznom i pravovremenom loptom.

Još nešto, od 2015. godine nije mu se dogodila nijedna sezona u kojoj je upisao manje od 20 asistencija u svim natjecanjima. Takvo što se nije dogodilo nijednom nogometašu u povijesti nogometa!

Živio Raumdeuter, najpodcjenjeniji nogometaš 21.stoljeća!

>>> Ovo su najplaćeniji nogometaši na svijetu