Prosinečki progovorio o trećoj operaciji koja ga očekuje i komentirao Dalića

Izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Roberta Prosinečkog (50) jutro nakon šokantne utakmice s Grčkom u Zenici (2:2) pitali smo je li dobro spavao.

– Jesam, dobro sam spavao, ali nisam se još ohladio. Nisam za neke temeljitije analize, iako još vrtim film utakmice – kazao nam je Prosinečki čija je momčad do 64. minute vodila s 2:0, a onda do kraja utakmice grčevito spašavala i jedan bod.

– Ma, to je nogomet. Pa vidio sam da su neki (Švicarska u utakmici s Danskom, nap. a.) do 85. minute vodili 3:0, pa je završilo 3:3 – nastavlja Prosinečki.

Puno šokova odjednom

Zaista su se Robijevoj sjajno složenoj, uigranoj i raspoloženoj momčadi dogodile nevjerojatne stvari u igri protiv Grka u Zenici.

– Najprije penal za Grke, koji je, ajde, bio, a odmah potom i crveni karton Miralemu Pjaniću, koji je dosuđen prebrzo i prestrogo. Tako smo ostali bez motora momčadi. Gledali smo snimku; Pjana gotovo da nije ni taknuo suparničkog igrača, išao je na loptu, a sudac je odmah, ekspresno, pokazao crveni karton. Nevjerojatno je da nam u Zenici tako sude – pričao nam je Prosinečki i nastavio:

- Nije lako momčadi prebroditi takve šokove u tako kratkom razdoblju. To nisu bile tri minute, ni pet, ni petnaest minuta, sve se odvilo unutar jedne minute, i naravno da nas je presjeklo, i da se utakmica počela odvijati u drugom smjeru.

U konačnici ta dva izgubljena boda mogu vam i te kako nedostajati. Italija je favorit skupine, Grcima na jesen idete u goste...

– Ne gledam to tako. Naravno da je svaki bod bitan, ali Grci su do te 64. minute bili praktički mrtvi, no kvalifikacije su duge i sve se stigne ispraviti i nadoknaditi. Sad u lipnju igramo s Italijom i Finskom, vrlo je bitno kakvu će kaznu dobiti Pjanić – ističe Prosinečki.

Teško se prisjetiti kada je reprezentacija BiH u nekoj utakmici s tako uglednim suparnikom odigrala tako nadahnuto poluvrijeme.

– Realno govoreći, u prvih 45 minuta igrali smo savršeno! Gledajući nas, pomislio sam u jednom trenutku da će Grci dobiti pet komada, da im nema spasa. Ali, nogomet često nudi iznenađenja i preokrete. Crveni karton nas je ubio. No, ne treba zbog toga tugovati, negdje će nam se možda vratiti – kaže Prosinečki.

Imali ste sjajnu potporu u Zenici, vole vas u BiH?

– Jako se dobro osjećam u BiH, osjećam da nas vole i publika je naš dvanaesti igrač. Moji momci su to i zaslužili – napominje Prosinečki.

Kako ste doživjeli poraz hrvatske reprezentacije od Mađarske?

– Kao iznenađenje. Ali, događala su se i veća iznenađenja od toga, i veće reprezentacije gubile su i od slabijih suparnika od Mađarske. Kako sam vidio Hrvatsku? Rekao bih ovako: Mađarska je možda igrala najbolje što može, a Hrvatska najlošije i epilog je takav kakav jest – kaže Robi.

Uskoro nova operacija

Drži li Dalić i dalje stvari pod kontrolom? Na to pitanje samo se nasmijao...

– Ma dajte, pa zar ćemo o tome govoriti nakon jednoga poraza? Kada bude potrebno, Hrvatska će opet biti prava – istaknuo je Prosinečki.

Kakvoga ste zdravlja? Čeka vas još jedna operacija?

– Dobro se osjećam. U sljedećih pet-šest dana obavit ću i tu operaciju, no ne razmišljam još o tome. Glava mi je još puna događaja s utakmice – zaključio je Prosinečki, koji je od početka 2018. godine reprezentaciju Bosne i Hercegovine vodio u 14 utakmica.

Ima po šest pobjeda i neodlučenih ishoda, te dva poraza, oba u prijateljskim utakmicama, od Meksika i Španjolske. Sada mu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo slijede dva gostovanja: 8. lipnja u Finskoj i 11. lipnja u Italiji, u Torinu. Reprezentacija BiH nikada nije bila sudionik europske nogometne smotre.

