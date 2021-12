Prosinečki iskreno o teškom ždrijebu Dinama: Otkrio kolike su šanse plavih protiv Seville

Do 17. veljače, i prve Dinamove utakmice sa Sevillom u Andaluziji, bit će ispisani brojni tekstovi o ove dvije momčadi. Bit će to pravi izazov za momčad Dinama koja bi se Španjolcima trebala suprotstaviti u bitno drugačijem mentalnom stanju, vjerojatno i s novim trenerom na kormilu.

– Vjerojatno nije mogao biti teži ždrijeb. Sevilla je ovo natjecanje osvajala šest puta, drugi su u španjolskoj ligi i igraju odlično. Ovo je vjerojatno najteži protivnik kojeg je Dinamo mogao izvući. Ne znam neku momčad u Europi kojoj bi Sevilla odgovarala, odnosno, nema ih puno. To je moj dojam po onome što sam ih gledao. Uostalom, najbliži su pratitelj madridskog Reala. U Primeri su drugi s osam bodova zaostatka za Realom. A po onome što iščitava, oni čak vjeruju da se mogu do kraja uključiti u borbu za naslov prvaka Španjolske. To vam dovoljno govori kakvog će protivnika Dinamo imati u veljači – istaknuo je Robert Prosinečki koji je u sezoni 1996. – 1997. za klub iz Andaluzije odigrao 20 utakmica, nakon čega se vratio u Dinamo, odnosno tadašnju Croatiju s kojom je izborio Ligu prvaka.

Dinamo previše oscilira

No, ipak, teško će Sevilla do naslova!?

– Ma sigurno. Real uvijek pobjeđuje kada je najvažnije. No, Sevilla ima iskustvo pobjeđivanja u Europskoj ligi. Postali su odavno specijalisti za to natjecanje. A to im je prava platforma da se pokažu u Europi, kada to već ne mogu kroz Ligu prvaka – naglašava Prosinečki.

Nije vam ovaj ždrijeb probudio nekakva sjećanja iz igračke karijere?

– Ma nije... – u svom će stilu Prosinečki:

– Nisam razmišljao o tome. Sevilla je već dugo vremena veliki klub, a zadnjih godina rastu, rade velike poslove, prodaju igrače, zarađuju... Uostalom, Sevilla je nogometni grad, tamo su zaluđeni tim sportom. Naravno, i u moje doba tako je bilo. Uz veliki antagonizam Seville i Betisa.

Pa dobro, i Dinamo će biti u drugačijem stanju nego ovog trenutka, valjda... S novim trenerom. Kako vam izgleda Dinamo, uostalom?

– Dinamo ima svoje oprečne faze. Nekad je dobro, nekad stvarno jako loše. Činjenica, ovo nije Dinamo iz prošle sezone. Naravno, puno nedostaju igračima koje je klub prodao, poput sjajnog Majera koji briljira u Francuskoj, Jakića koji zabija u Eintrachtu, Gvardiola koji pretendira biti jedan od najboljih mladih igrača na svijetu na svojoj poziciji...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadnjih dana spominje vas se kao jednog od kandidata za Dinamovu klupu?

– Ne bih to komentirao – zaključio je Prosinečki.

A o Dinamu je govorio i Ramón Rodríguez Verdejo – Monchi, sportski direktor Seville.

– Prvo što pomisliš kada vidiš ime Dinamo Zagreb jest da to nije bitna ekipa, sve dok ne počneš igrati protiv njih, pa kada uvidiš da su iskusni i važni u svojoj zemlji. Dinamo je najbolji hrvatski klub. Ima iskustva igranja u Europi pa će biti komplicirano. No gledajući protivnike koje smo mogli izvući, bilo je malo povoljnih opcija, zapravo niti jedna. Dinamo je manje-više na razini ostalih koje smo mogli dobiti – kazao je Monchi.

Dinamo i Sevilla igrali su međusobno 2016. godine u grupnoj fazi Lige prvaka. Sevilla je pobijedila doma 4:0, a u Maksimiru 1:0. Monchi se također osvrnuo i na trenutačne najjače adute Dinamove igre.

– To je ekipa koja možda nema puno poznatih igrača, ali ima Oršića koji mi se izuzetno sviđa, to je 28-godišnjak koji fantastično igra na krilu. Zabio je izuzetno lijep gol protiv West Hama. Tu su još Petković, Ivanušec, Livaković... – istaknuo je Monchi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvati ostavili trag

Hrvatski igrači ostavili su velik trag u Sevilli. Ivan Rakitić baš se u Sevilli afirmirao kao veliko nogometno ime. A kada pogledamo tijekom povijesti, duge su i snažne veze između Hrvatske i ovog kluba iz Andaluzije. Do sada su u Sevilli igrala sedmorica hrvatskih nogometaša: Davor Šuker, Robert Prosinečki, Joško Jeličić, Ivica Mornar, Ivan Jurić, Ivan Rakitić i Marko Rog.

Naravno, najveći trag ostavio je Davor Šuker, jedan od najboljih napadača koje smo imali. U dresu kluba iz Andaluzije u 170 utakmica postigao je 90 pogodaka i stekao status povijesne ikone kluba.