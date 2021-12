Iz Seville reagirali na Dinamo: Prvo što pomisliš je da to nije bitna momčad

Čelinici Seville, drugoplasirane momčadi španjolskog prvenstva, rekli su u ponedjeljak kako očekuju teški dvoboj u play-offu Europske lige protiv zagrebačkog Dinama premda ga ne smatraju poznatom ekipom u europskim okvirima.

- Prvo što pomisliš kada vidiš ime Dinamo Zagreb jest da to nije bitna momčad, sve dok ne počneš igrati protiv njih, pa kada uvidiš da su iskusni i važni u svojoj zemlji - izjavio je Sevillin sportski direktor Ramón Rodríguez Verdejo poznatiji kao "Monchi".

- Dinamo je klasik hrvatskog nogometa, sigurno najbolji klub hrvatskog nogometa. Ima iskustva igranja u Europi, pa će biti komplicirano. No gledajući protivnike koje smo mogli izvući bilo je malo povoljnih opcija, zapravo niti jedna. Dinamo je manje-više na razini ostalih koje smo mogli dobiti - dodao je govoreći za klupsku televiziju u Sevilli nakon izvlačenja parova.

Hrvatski prvak će prvu utakmicu igrati 17. veljače u Sevilli, gradu na jugu Španjolske, a uzvrat će biti tjedan dana kasnije u Zagrebu.

- Sigurno će biti motivirani jer igraju protiv Seville - napomenuo je Monchi.

- Uvijek više volim igrati uzvrat pred našim navijačima, ali što je tu je. O tome ne možemo sada puno razmišljati - rekao je.

Monchi je objasnio kako je "Dinamo trenutačno treći u hrvatskom prvenstvu, no da ima dvije utakmice manje".

- Ali za očekivati je ako pobijede u njima da će biti vodeći na tablici. Uvjeren sam međutim da će biti maksimalno posvećeni nastupu u Europskoj ligi, što je normalno i logično - izjavio je.

Dinamo i Sevilla su igrali međusobno 2016. u grupnoj fazi Lige prvaka. Sevilla je pobijedila doma 4:0 a u Maksimiru 1:0.

- To je ekipa koja možda nema puno poznatih igrača, ali ima Oršića koji mi se izuzetno sviđa, to je 28-godišnjak koji fantastično igra na krilu. Zabio je izuzetno lijep gol protiv West Hama. Tu su još Petković, Ivanušec, Livaković... to su važni igrači s iskustvom igranja u reprezentaciji - napomenuo je Monchi.

Monchi, nekadašnji vratar Seville i suigrač Davora Šukera od 1991. do 1996., poznaje Dinamo jer je kao sportski direktor Rome kupio 2018. talentirang veznjaka Antu Ćorića.

Član Sevilline uprave Fernando Navarro rekao je pak da Dinamo "nije klub koji baš svi poznaju".

- To je ekipa s Balkana, s jako talentiranim igračima, karakternima i s puno iskustva. Obično nastupaju u Ligi prvaka pa će to biti težak protivnik. Uz to se radi o dalekom putovanju gdje ćemo igrati pred navijačima koji rade pritisak. Bit će stoga jako teško - izjavio je Navarro.

Rekao je kako je Sevilla prvenstveno htjela izbjeći talijanske klubove Napoli i Lazio.

- U svakom slučaju dobili smo teškog protivnika jer nije lako pobjeđivati u ovom natjecanju. Ali da, htjeli smo izbjeći talijanske klubove uglavnom zbog imena, odnosno renomea i lige u kojoj se natječu - objasnio je Navarro.

Sevilla nakon ispadanja iz Lige prvaka želi osvojiti Europsku ligu jer će biti domaćin finala i zato što je zadnjih godina uspješna u ovom natjecanju.

Sevilla je Europsku ligu osvajala 2006., 2007., 2014., 2015., 2016. i 2020.

- Pred nama su teške utakmice ali nadam se da ćemo nešto naučiti iz ovog igranja u Ligi prvaka - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nakon neočekivanog poraza 0:1 u Salzburgu kojim je Sevilla ispala iz Lige prvaka.

- Ponovo ćemo igrati u Europskoj ligi, natjecanju koje nam jako drago i u kojem ćemo uživati - poručio je Rakitić koji je kapetan Seville dok se ne vrati ozlijeđeni Jesús Navas.