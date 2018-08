Promijenio taktiku: Potpisao sam za Atletico, dodajte me za prijatelja...

Nikolu Kalinića još samo potpis dijeli pa da postane igrač Atletica. I dok našeg nogometaša čekaju novi izazovi u madridskom klubu srpski košarkaš istog imena i prezimena nastavlja na svom Twitteru primati poruke navijača vezanih za našeg Nikolu.

Srpski je košarkaš uporno ponavljao kako on nije taj Kalinić, ali to nije pomoglo. Nogometaš Nikola promijenio je klub, a navijači Milana i Atletica pišu poruke na društvenim mrežama koji odlaze na krivu adresu, jedni ga vrijeđaju, a drugi zahvaljuju...

'Ja nisam nogometaš', napisao je srpski košarkaš na svom Twitteru nakon što je počeo dobivati poruke navijač.

Ali to nije pomoglo, pa je odlučio promijeniti taktiku.

'Ja sam nogometaš, svi me dodajte za prijatelja. Upravo sam potpisao za Atletico Madrid', napisao je košarkaš Nikola, te u sat vremena dobio dvije tisuće 'lajkova' i stotinjak poruka.

