'Prodisao sam otkako sam otišao iz Hajduka! Gattuso? Nemam ga razloga hvaliti...'

Nije u Hajduku bilo mjesta za Matu Antunovića. Perspektivni 20-godišnji napadač, član generacije koja je prije koju godinu igrala finale UEFA-ine Lige mladih postao je igrač Varaždina. Nakon sedam godina u Hajduku i kratke avanture u talijanskoj Monzi, trener Gennaro Gattuso rekao mu je da na njega ne računa. Igrao je ove sezone samo pet utakmica, a jedini je gol zabio Bilogori u Kupu.

Antunović je bio figura i u transferu Michelea Šege iz Varaždina u Hajduk, ispada da su ga "iskoristili" kako bi Varaždin smanjio potraživanja od Hajduka za njihova bivšeg igrača. Sada je Antunović dao intervju Dalmatinskom portalu u kojem je rekao sve o svom transferu, ali i o statusu kojeg je imao u Hajduku.

- Odmah me privukao poziv Varaždina. Htio sam otići iz Hajduka i početi igrati. Imao sam opcija i za odlazak u inozemstvo, ali želim se prvo pokazati kod kuće, a onda tek gledati prema van. Varaždin je savršena sredina za mlade igrače - rekao je Antunović u intervjuu za Dalmatinski portal.

Već ove subote od 17.30 sati igraju Hajduk i Varaždin na Poljudu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jedva čekam doći igrati dolje. Naravno da mi je drago igrati protiv Hajduka i ispred navijača. Varaždin je sad moj klub, profesionalac sam, borit ću se da pobijedimo i, naravno, ako imam priliku, zabiti gol. Hoću li slaviti ako zabijem Hajduku? Iskreno, ne razmišljam o tome. Hajduk me odgojio, dao mi ime. Ne bi bilo korektno od mene da slavim - kazao je na tu temu.

Otvoreno je rekao kako je doživio odlazak iz Hajduka.

- Iskreno, prodisao sam. Mlad igrač ima samo jednu misao, a to je da igra i da bude negdje gdje će ga se cijeniti. Naravno da mi je žao što nisam u Hajduku pokazao ono što mogu i znam. Ali, to je u životu tako. Nisam očekivao da ću biti glavni igrač. Bio sam spreman da učim od drugih i boljih, ali i da dobivam priliku. To se nije događalo. Nakon kup utakmice krajem rujna sam vidio da to više nije to, to. Od desetog mjeseca sam samo trenirao, glava mi nije bila više tu. Znao sam da nema šanse da dobijem priliku.

Nije se ustručavao niti reći što misli o Gennaru Gattusu?

- Nemam ništa protiv čovjeka, ali isto tako nemam ga razloga hvaliti. O njemu ne bih rekao ni dobro, a ni loše. Ne bih htio o tome. Ne želim puno o tome pričati.