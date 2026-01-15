Naši Portali
'Which way'

Skandalozna karikatura Bijele kuće šokirala svijet: Pogledajte što su objavili

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump participates in a signing ceremony at the White House in Washington
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.01.2026.
u 09:58

Karikatura je objavljena u trenutku pojačanog pritiska Trumpove administracije na Dansku i Grenland

Bijela kuća je objavila provokativnu karikaturu koja Grenlanđanima šalje jezivu poruku. Karikatura prikazuje dva para saonica s haskijima koje se kreću različitim putovima – jedne vode prema sunčanom, svijetlom krajoliku s američkom zastavom i Bijelom kućom, dok druge idu prema mračnom, olujnom području obilježenom ruskim i kineskim zastavama. Natpis uz karikaturu glasi: "Which way, Greenland man?"

Karikatura je objavljena u trenutku pojačanog pritiska Trumpove administracije na Dansku i Grenland, neposredno prije sastanka u Bijeloj kući na kojem su se okupili potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio s danskim i grenlandskim ministrima vanjskih poslova. Cilj sastanka bio je deeskalacija sukoba, no Trump je istog jutra na svojoj platformi Truth Social ponovio ultimativni stav: "Sjedinjenim Državama potreban je Grenland zbog nacionalne sigurnosti. To je ključno za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebao predvoditi put da ga dobijemo. AKO MI TO NE UČINIMO, RUSIJA ILI KINA HOĆE, A TO SE NEĆE DOGODITI!"

Dodao je da bi NATO postao „daleko moćniji i učinkovitiji“ s Grenlandom u američkim rukama, a sve manje od toga proglasio „neprihvatljivim“. Trump je u nedavnom intervjuu za New York Times naglasio da mu nije dovoljan postojeći ugovor o vojnim bazama iz 1951. godine, već želi puno vlasništvo nad otokom. Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen i danska premijerka Mette Frederiksen u utorak su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kopenhagenu bili nedvosmisleni. Nielsen je izjavio: "Ako moramo birati između Sjedinjenih Država i Danske, biramo Dansku. Biramo NATO, biramo Kraljevinu Dansku, biramo EU. Jedna stvar mora biti jasna svima: Grenland ne želi biti u vlasništvu SAD-a, ne želi biti pod upravom SAD-a, ne želi biti dio SAD-a."  Danski i grenlandski dužnosnici ističu da otok nije na prodaju te da će prioritet dati savezništvu u NATO-u i EU, javlja Mirror

Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'
Ključne riječi
Bijela kuća SAD Donald Trump Grenland

Komentara 38

AJ
ajojajaj
10:26 15.01.2026.

S punim pravom. Europska unija su već danas Ujedinjeni europski emirati. Za 20 godina će biti Islamska država Europe i Orijenta. Gdje će tada biti okrenute rakete instalirane na Grenlandu? Amerikanci se imaju pravo braniti.

JO
jono
10:39 15.01.2026.

podrška amerima

Avatar southman
southman
10:41 15.01.2026.

Što je ovdje skandalozno ?? Pa i sami Rusi suizjavili da SAD ima još malo vremena da odluči što će napraviti prije nego to oni sami naprave.

