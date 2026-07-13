Iznenada preminuo sudac (38) koji je u posljednji trenutak otpao za SP: Prekrižen je zbog kontroverze

Nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink umro je u 38. godini života, javljaju nizozemski mediji. Njegovo tijelo pronađeno je na ulici u kojoj je živio, a vijest je potvrdio Nizozemski nogometni savez (KNVB),. Dieperinkova smrt dogodila se nekoliko tjedana nakon što ga je Fifa skinula s popisa sudaca za Svjetsko prvenstvo zbog optužbi za napad, od kojih je kasnije pravno oslobođen.

Nizozemska policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdile okolnosti smrti, no uzrok zasad nije službeno objavljen. Dieperink je bio sudac s bogatim međunarodnim iskustvom. Karijeru u elitnom nizozemskog nogometa, Eredivisie, započeo je 2017. godine, a s vremenom se profilirao kao stručnjak za video tehnologiju, zbog čega je izabran kao VAR sudac na Europskom prvenstvu 2024. Bio je izabran kao dio nizozemske sudačke postave, na čelu s Dannyjem Makkeliejem, za Svjetsko prvenstvo 2026.

No, Dieperink je uhićen u Londonu pod sumnjom za seksualni napad na maloljetnog dječaka. Incident se navodno dogodio u hotelu uoči utakmice Konferencijske lige između Crystal Palacea i Fiorentine, na koju je doputovao kao dio Uefine delegacije. Prema pisanju britanskih medija, uhićen je pred drugim službenicima Uefe po povratku sa zadatka. Nakon uhićenja, Fifa ga je odmah uklonila s popisa sudaca za Mundijal.

Međutim, dva tjedna nakon uhićenja, londonska policija obustavila je istragu. U službenom priopćenju naveli su kako su proveli temeljitu istragu, pregledali sve dostupne dokaze i zaključili kako nije kriv.