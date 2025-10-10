Naši Portali
Najnovije vijesti
problematična klauzula

Problemi za Kovača: Barcelona mu planira 'ukrasti' ključnog igrača

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
10.10.2025.
u 21:23

Zanimljivo je kako njegova otkupna klauzula navodno ne vrijedi za klubove iz Saudijske Arabije koji s Borussijom sami moraju pregovarati oko cijene žele li ga dovesti.

Serhou Guirassy prvi je napadač Borussije Dortmund i posljednje tri sezone jedan od najefikasnijih europskih napadača. Od njegovog dolaska u redove Žuto-crnih iz Stuttgarta, samo su četvorica napadača iz liga petica postigli više pogodaka od njegovih 44. To su Harry Kane s 59, Kylian Mbappe s 58 te Erling Haaland i Robert Lewandowski s 46 svaki.

Iako u zadnje vrijeme prolazi kroz malu golgetersku krizu, Guirassy ostaje ključni igrač u očima hrvatskog stručnjaka Nike Kovača. Jasno je da ne žele izgubiti 29-godišnjeg Gvinejca, ali to bi se itekako moglo dogoditi jer je za njega zaintersirana Barcelona, tvrdi portal Goal.com

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

Katalonski klub traži zamjenu za iskusnoig Lewandowskog, a upravo Guirassyja vide kao jednu od opcija za svoju novu 'devetku'. 29-godišnji napadač im je zanimljiv i zbog svoje specifične otkupne klauzule koja postaje sve niža kako godine odmiču. Guirassy je u Borussiju stigao u ljeto 2024. za 18 milijuna eura, a njegova otkupna klauzula u prvom ljetnom prijelaznom roku nakon dolaska iznosila je 75 milijuna eura.

Kako nije aktivirana, sljedeće godine bit će značajno niža, a nastavit će padati sve do isteka njegovog ugovora s dortmundskim klubom koji vrijedi do lipnja 2028. Zanimljivo je kako njegova otkupna klauzula navodno ne vrijedi za klubove iz Saudijske Arabije koji s Borussijom sami moraju pregovarati oko cijene žele li ga dovesti. 

Guirassy po Transfermarktu vrijedi 45 milijuna eura, a ove sezone je na učinku od šest pogodaka i tri asistencije u osam nastupa za Borussiju. Ukupno je za klub Nike Kovača zabio 44 i namjestio 12 pogodaka u 58 nastupa. Za reprezentaciju Gvineje postigao je 10 pogodaka u 26 nastupa, a zanimljivo je kako je u mladosti nastupao za mlađe uzraste Francuske. 

Ključne riječi
napadač Transfer Barcelona Niko Kovač Borussia Dortmund

