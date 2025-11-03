Prijenos je besplatan: Počinje Svjetsko prvenstvo za mlade vatrene, evo gdje ih možete pogledati

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u ponedjeljak u Dohi ima prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, protiv reprezentacije Senegala od 14 sati. Najvažnija vijest iz Katara glasi: osigurani su tv-prijenosi malih vatrenih, moći ćete ih gledati na tv-postaji MaxSport. Također, prijenos besplatno možete pogledati na platformi FIFA+, uz prethodnu registraciju.

Izbornik Marijan Budimir na SP je pozvao sljedeće igrače: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka) - vratari; Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo) - obrana, Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo) - vezni; Tino Kusanović (Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo) - napad.

- Nakon četiri dana Osijeka i pet dana Katara, dolazi ono najljepše – utakmice. Još se privikavamo na vrućinu, na brzinu terena, na brzinu lopti. Međutim, kako će biti drugima, tako će biti i nama. Što se tiče Senegala, to je jako, jako dobra momčad, jedan od favorita cijelog turnira. Jako su motorički dobri, individualno dobri, za jednu afričku selekciju – i jako su organizirani. Međutim, imamo i mi svoje adute, i mi smo kvalitetni, i ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će to dobro. Najbitnije je da igrači budu koncentrirani, fokusirani na izvedbu, da uživaju u igri, da uživaju u jednom ovakvom globalnom natjecanju kao što je Svjetsko prvenstvo. Mi smo svi ponosni što predstavljamo Hrvatsku, i stožer i igrači, i da će oni dati sto posto svojih mogućnosti. Igrači su nastrpljivi, uzbuđeni, i jedva čekaju utakmicu. Prva je najteža – izjavio je izbornik, Splićanin Marijan Budimir, a na njega se nadovezao kapetan Karlo Pajsar, nogometaš talijanske Parme:

- Dobro smo analizirali Senegal, dobro smo se pripremili. Imali smo pet dobrih treninga. Možda je Senegal mali favorit, ali ako smo mi pravi, ako budemo na sto posto, mislim da će biti sve u redu. Atmosfera u momčadi je dobra, bitno je da nitko nije ozlijeđen, i poginut ćemo na terenu jedan za drugoga.

Ovo je raspored utakmica Hrvatske u skupini C Svjetskog prvenstva: Senegal – Hrvatska (3. studenog), UA Emirati - Hrvatska (6. studenog), Hrvatska - Kostarika (9. studenog).

Na Svjetskom prvenstvu u vrućemu Kataru natječe se prvi put čak 48 reprezentacija. U eliminacijsku fazu plasirat će se dvije prvoplasirane selekcije iz skupine i osam najboljih trećeplasiranih.