Priče o 'vječnom talentu' su gotove: Kova je drugi najbolji veznjak najbolje lige svijeta!

Oni koji ga prate znaju da priče o "vječnom talentu" i "neispunjenom potencijalu" već godinama ne vrijede, a ove se sezone, pak, Mateo Kovačić pretvorio u jednog od najboljih veznih igrača na svijetu, i to nije nikakvo pretjerivanje.

Subotnja utakmica protiv Norwicha u kojoj je Chelsea razbio goste 7:0 čisto nam je poslužila kao podsjetnik Mateove trenutne forme, ali i bez te fantastične utakmice u kojoj je podijelio dvije asistencije teško je negirati njegov utjecaj na preporođeni Chelsea pod Thomasom Tuchelom.

Kad je kao tinejdžer žario i palio Prvom HNL svi smo se pitali kako će Kovačić izgledati kad uđe u svoje najbolje igračke godine, i evo, sad kada ima 27 na leđima svjedočimo gotovo pa besprijekornim partijama hrvatskog veznjaka.

Moramo se prisjetiti da narativ oko Kovačića u proteklom desetljeću nije bio baš najbolji, ali ako realno pogledamo situaciju, njegov najveći problem u tom periodu karijere nije bio neki njegov izraženi nedostatak, nego činjenica da je i na klupskom i na reprezentativnom planu kao mlad nogometaš jednostavno bio okružen strašno jakom konkurencijom. U reprezentaciji su vezni red držali Modrić, Rakitić i Brozović, a u Real Madridu Modrić, Kroos i Casemiro i, što god vam netko govorio, nije sramota sjediti na klupi pored takvih igračina, a Mateo je bio profesionalan, strpljiv i čekao je svoju pravu priliku.

Otvorio se prostor u reprezentaciji umirovljenjem Rakitića, a na klupskom planu se prostor otvorio odlaskom u Chelsea. Koliko god to nekim tvrdoglavim ljudima iz naše nogometne javne sfere bilo teško priznati, Mateo je na oba plana i više nego uspio kad je dobio pravu priliku. Otkako je u prvih 11 u reprezentaciji nedvojbeno je jedan od najboljih igrača u kvadratićima, a o njegovim izvedbama u Chelseaju će vam brojke reći i više nego dovoljno ako ne gledate utakmice Chelseaja iz tjedna u tjedan, iako je dojam dok gledate te njegove izvedbe vjerojatno još i bolji od već impresivnih brojki.

Pogledajmo za početak samo ovu sezonu. Sama činjenica da je Kovačić u osam od devet susreta engleske Premier lige bio starter govori vam jako puno. U Tuchelovom sistemu Chelsea igra s dva središnja vezna, što znači da je u osam od devet susreta Mateo dobio prednost ili ispred Jorginha ili ispred N'Gola Kantea, dva nogometaša za koje se sve češće govori da su među najboljim središnjim veznjacima svijeta, a vjerojatno će i Jorginho i Kante završiti u Top 10 društvu u izboru za ovogodišnju Zlatnu loptu. Kad imate takav status u momčadi koja je trenutno prvak Europe, to znači da pružate igre koje su, što bi se reklo, "van svake pameti".

Mateo je u ovom trenutku drugi najbolji asistent Premier lige s pet asistencija (samo Pogba sa sedam ima više), četvrti je u prvenstvu po kreiranim velikim prilikama (4), drugi najbolji u ligi po postotku uspješnih progresivnih dodavanja (86 posto) te četvrti po postotku točnih dodavanja u protivničkoj trećini (82 posto).

U odnosu na prošle sezone je drastično smanjio broj driblinga, ali i dalje je po uspješnim driblinzima (2.1 po utakmici sa 75 posto uspješnosti) jedan od najboljih deset driblera na Otoku. Iako u ovim sljedećim kategorijama nije u samom vrhu lige, treba naglasiti da se znatno popravio u duelima na tlu, pokušanim udarcima po utakmici, dugim dodavanjima te klizećim i stojećim startovima.

Gledamo li ukupnu ocjenu (prosjek InStata, SofaScorea i WhoScoreda) Mateo je šesti najbolji igrač lige (ocjena 7.61), a još više uveseljava podatak da je s tom ocjenom trenutno drugi najbolji veznjak Premier lige (samo iza Unitedovog Brune Fernandesa) te drugi najbolji nogometaš Chelseaja (iza stopera Trevora Chalobaha).

Ako tražite razlog Mateovog uspjeha u posljednje vrijeme, najboji odgovor možete pronaći u riječima njegovog stratega.

- Volim tog igrača. Možete ga probuditi u tri sata ujutro, a on će biti spreman za trening u 3.15 i dat će sve od sebe. Sretan sam što ga imam - rekao je Tuchel o Kovačiću.