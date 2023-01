Preporođena Slovenija napravila domaćinu ono što mu je Hrvatska napravila 2016.

Rukometaši Slovenije pobijedili su Poljsku, jednog od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, s 32:23, pred 11.000 gledatelja u Spodek areni u Katowicama. Kako je Poljska već izgubila i od Francuske, njezin san o četvrtfinalu završen je već u prvom krugu. Za Poljsku će sada biti bitno da se plasira barem u drugi krug i da tamo odigra još tri utakmice. To vjerojatno neće biti problem jer igra protiv slabašne Saudijske Arabije. U drugom krugu je čeka još jaka Španjolska te Iran i Crna Gora s kojima može igrati i više nego ravnopravno. Tako je Poljska drugi put u samo sedam godina dobila pljusku pred svojim navijačima. Svi ljubitelji rukometa u Hrvatskoj sjećaju se te čuvene utakmice na Europskom prvenstvu 2016. godine kada smo pobijedili domaćina s +14, a za ulazak u polufinale trebala nam je pobjeda od 12 pogodaka prednosti.

Uživali smo u kazalištu

- Ponosim se našim igračima, pokazali su kako se treba boriti za reprezentaciju. Osnovni cilj smo ispunili, plasirali smo se u drugi krug s najmanje dva boda. Put u četvrtfinale tražit ćemo prvo preko Francuske, a ako nam to ne uspije, onda preko Španjolske. U utakmici protiv Francuske igrat ćemo bez ikakvog pritiska. Idemo se s njima nadigravati, pa kako ispadne. To je utakmica u kojoj ne možemo puno izgubiti, ali možemo puno dobiti. Pobjedom otvaramo širom vrata četvrtfinala - rekao je Uroš Zorman, izbornik Slovenije, koji je kao igrač čak sedam godina nosio dres Kielcea.

U dresu Slovenije jedan od najboljih bio je Aleks Vlah koji je igrao u PPD Zagrebu, a tu je s reprezentacijom, ali za sada kao pričuvni igrač, Aleks Kavčič, sadašnji član PPD Zagreba. Vlah je postigao šest pogodaka iz devet pokušaja, a pogodak više postigao je Jure Dolenec.

- Ne sjećam se da smo u posljednjih pet godina igrali tako dobro. Sve što smo se dogovorili prije utakmice, proveli smo na parketu. Tako dobrom igrom u obrani možemo dogurati jako daleko. Bilo je fantastično - rekao je Borut Mačkovšek, jedan od najiskusnijih slovenskih rukometaša.

- Tako se igra za domovinu, tako se igra za Sloveniju. Ako s takvom energijom uđemo u svaku utakmicu, nemamo se čega bojati i rezultat će doći sam po sebi. Osjećao sam pozitivnu energiju, ali nisam bio siguran kako će to izgledati u praksi. Više sam nego sretan. Svaki dan smo sve povezaniji - istaknuo je Blaž Janc, a Jure Dolenec dodao:

- Svi smo htjeli da se ovo dogodi što prije, ali bolje ikad nego nikad. Za određene stvari treba vremena. Pokazali smo da smo sposobni igrati vrhunski. S istom energijom idemo protiv Francuske i vidjet ćemo što će nam to donijeti.

- Za ovakve utakmice se živi, dođeš, igraš, sve se stiša i uživaš u kazalištu. Sjajno! - kazao je Dean Bombač.

Vrlo lako bi se moglo dogoditi da Slovenija uđe u četvrtfinale. Priliku ima i Srbija no morat će biti uspješnija od Norveške. Crna Gora i Sjeverna Makedonija nemaju izgleda za četvrtfinale, a Hrvatsku drži još samo teorija. Kada se vratimo unazad, Hrvatska je uvijek na svjetskim prvenstvima bila najbolje plasirana od reprezentacija zemalja raspale države, i to sve od 1995. do 2021. Na posljednja dva svjetska prvenstva ispred nas bila je Slovenija. Na SP-u u Francuskoj 2017. Slovenija je bila treća, a Hrvatska četvrta. A svi dobro znamo da je trebalo biti obrnuto jer je Hrvatska u toj utakmici za broncu u 48 minuti imala plus osam. Prije dvije godine u Egiptu, Slovenija je bila deveta, a Hrvatska tek 14. što nam je najgori plasman u povijesti SP-a. Uz Hrvatsku se samo Slovenija od spomenutih zemalja može pohvaliti dobrim rezultatima na svjetskim prvenstvima. Bila je treća 2017. te četvrta 2013.

Kada Mikler zaključa vrata

Island si je pak jako zakomplicirao situaciju i plasman u četvrtfinale nakon poraza od Mađarske (28:30). A izgubio je na doista nesvakidašnji način. Naime, nakon prvog poluvremena vodio je 17:12, u nastavku i s visokih 25:19, da bi sedam minuta prije kraja imao plus tri (28:25). No Mađari se nisu predavali, njihov vratar Roland Mikler branio je u završnici ludo, zaključao je vrata, a pomogli su mu i suparnici koji nisu iskoristili čiste zicere pa je serijom 5-0 sastav koji vodi Chema Rodriguez slavio pobjedu 30:28.

- Razočarani smo. Bila je to bijelo-crna utakmica za nas. Igrali smo dobro 53 minute, ali smo u drugom poluvremenu napravili previše tehničkih pogrešaka i nismo iskoristili čiste prilike. U drugom poluvremenu naša obrana nije bila najbolja, ali kad smo zabili za 28:25, doista sam vjerovao da ćemo pobijediti - rekao je utučeni izbornik Islanda Gudmundur Gudmundsson.

Za ulazak u četvrtfinale Island bi se sada morao iskupiti pobjeldom u utakmici sa Švedskom, domaćinom SP-a i jednim od favorita za medalju.

- Bila je to doista teška utakmica, ali najvažnije je da smo se borili do kraja. U drugom dijelu smanjili smo broj pogrešaka, Roland Mikler bio je sjajan na vratimau, a kad smo vidjeli priliku za preokret, iskoristili smo je - rekao je Zoltan Szita, lijevi vanjski igrač Mađarske.