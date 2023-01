Metličić o ključnom igrača: Cindrić me jako brine. Već nekoliko natjecanja je čudan

Nakon šokantnog poraza od Egipćana, hrvatska muška rukometna reprezentacija bez problema je odradila 'jači trening' i slavila protiv nedoraslih Amerikanaca (40:22). Izabranici Hrvoja Horvata su tako upisali prvu pobjedu na svjetskoj smotru u Švedskoj i Poljskoj te se sada okreću Maroku za dva dana od 20:30 sati.

- Ovo je bio malo jači trening, nema ozbiljnih zaključaka nakon takve utakmice. Bilo je lakih golova, Amerikanci su se i malo prepali. I opet je bilo grešaka. Duvnjak nam je najvažniji u obrani, ali ako se ova tri igrača iza njega ne kreću i ne igraju dobro, to je lagano za napadače. U prvih 5-6 minuta nije bilo dobro - rekao je Pero Metličić u emisiji RTL televizije i naglasio da ga jako brinu Luka Cindrić i Luka Šebetić.

- Brine me Cindra. Rezerviran je i ne izgleda mi dobro, nije ni blizu onoga što može. I brine me Šebetić, totalno je van forme. Nije to samo na ovom natjecanju, već nekoliko natjecanja čudno izgleda, neprepoznatljiv je. On ne oscilira nego ne igra kao u klubu, u reprezentaciji je imao samo bljeskove. Ne znam u čemu je problem, ali on mora biti nositelj reprezentacije uz Karačića i Duvnjaka, a nije. Martinović igra dobro, šmeker je, ali može bolje, pogotovo obrambeno mora puno bolje da bi bio vrhunski igrač - izjavio je Pero i dodao kako je po njemu u najboljoj formi Igor Karačić.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS IHF Handball World Championship - Preliminary Round - Croatia v United States - Husqvarna Garden, Jonkoping, Sweden - January 15, 2023 Andrew Donlin of the U.S. in action with Croatia's Luka Cindric Mikael Fritzon/TT News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. Photo: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Svoje mišljenje dao je i Goran Šprem...

- Cindrić je i na pripremama bio rezerviran. Ne znamo je li riječ o nekoj sitnoj ozljedi ili se štedi ili nije uhvatio ritam. On je igračina i treba nam puno više od njega za veliki rezultat. Znamo što može i kako igra godinama i voljeli bismo da to prelije u reprezentaciju. Očekujemo da nosi, povuče momčad. Nije on loš, ali očekujemo puno više. Ovako kako Cindra igra, takvih igrača ima još, a kakav može biti, nema ih puno. Slavić brani odlično, u prvoj je dijelu imao deset obrana, ali daleko je to od idealnog, još neke stvari ne štimaju, ali ovo je sve priprema za ključnu utakmicu. Dečki nisu 'u rupi', izvukli su se i počeli igrati.